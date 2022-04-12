В исковом заявлении она требует признать деструктивное влияние социальных сетей на своего сына

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Компаниям Meta Platforms Inc. и Snap Inc. предъявлен иск в связи с самоубийством подростка в рамках последней попытки правозащитной группы привлечь гигантов социальных сетей к ответственности за формирование зависимости у подростков.

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Кристофер Джеймс Доули, известный под псевдонимом CJ, учился в колледже на отлично, занимался спортом и любил активный отдых, но он настолько увлекся социальными сетями и публикацией собственных фото, что часто сидел в Instagram в 3 часа ночи, говорится в исковом заявлении, поданном в понедельник его матерью в федеральный суд США.

В январе 2014 года, когда семья подростка чистила рождественские украшения, примерно за месяц до своего 17-летия, CJ опубликовал пост "Кто выключил свет?" на своей странице в Facebook, взял в одну руку винтовку 22-го калибра, а в другую — смартфон, а затем застрелился.

Как и в предыдущих исках, поданных Юридическим центром по делам жертв социальных сетей, в иске утверждается, что Meta намеренно разработала алгоритмы, которые удерживают подростков на своих платформах и вызывают зависимость, влекущую к разрушительному поведению.

"Ни Meta, ни Snap не предупредили пользователей или их родителей о вызывающих привыкание и психически вредных последствиях, которые, как известно, вызывает использование их продуктов среди несовершеннолетних пользователей", — говорится в заявлении.

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Представители Meta и Snap отказались от комментариев и оставили направленные представителями СМИ обращения без ответа.