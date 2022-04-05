В сборник войдут рецепты со всей карты The Witcher 3

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Американское издательство Ten Speed Press вместе с кулинарным сайтом Nerds' Kitchen выпустит кулинарную книгу по игровой вселенной The Witcher. Полностью зарегистрированная под торговой маркой CD Projekt Red, The Witcher Cookbook будет содержать 80 разнообразных рецептов, которые дадут фанатам выйти на новый уровень погружения в дивный фэнтезийных мир "Ведьмака".

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Авторами рецептов, включенных в книгу, выступили Анита Сарна и Каролина Крупецка из Nerds' Kitchen (и ее дочернего тематического издательства Witcher Kitchen). Включенные в блюда рецепты будут имитировать кухню, с которой главный герой серии Геральт из Ривии может столкнуться во время своих похождений.

Все включенные в сборник рецепты вдохновлены различными областями The Witcher 3, включая печёные фрукты из Белого сада, закуски с рынков Оксенфурта, а также блюда из свежей рыбы, глинтвейн и сидр со Скеллиге.

Официальный синопсис поваренных книг описывает их как "тщательно проработанные, захватывающие рецепты, дарящие поклонникам вкус различных яств, которые ведьмак может попробовать, путешествуя по сельской местности".

"Предложенные рецепты содержат локальные и сезонные ингредиенты, которые добавляют уникальные вкусовые штрихи, формирующие полную кулинарную карту игрового континента и даже выходящие за его границы"

Выхода книги не стоит ожидать в ближайшее время — релиз варианта в твёрдом переплёте запланирован лишь осенью, 25 октября этого года. Будет ли версия на русском языке, с учётом отказа CDPR от издательства своих игр на территории РФ, пока непонятно.

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The Witcher Cookbook присоединится к растущему списку предстоящих проектов по вселенной "Ведьмака", включая третий сезон шоу Netflix, карточный одиночный проект Gwent Project Golden Nekker и новую игру серии, анонсированную CD Projekt Red в прошлом месяце.