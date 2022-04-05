Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
BinguPlus За пост начислено вознаграждение
По игровой вселенной "Ведьмака" будет выпущена официальная кулинарная книга
В сборник войдут рецепты со всей карты The Witcher 3
анонсы и реклама
Обвал цен RTX 3070 Ti ниже февральских
Еще одна RTX 3070 Ti даже дешевле
Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое
Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070
Скидка 100 000р на i9 12900K
RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

Американское издательство Ten Speed Press вместе с кулинарным сайтом Nerds' Kitchen выпустит кулинарную книгу по игровой вселенной The Witcher. Полностью зарегистрированная под торговой маркой CD Projekt Red, The Witcher Cookbook будет содержать 80 разнообразных рецептов, которые дадут фанатам выйти на новый уровень погружения в дивный фэнтезийных мир "Ведьмака".

реклама

Авторами рецептов, включенных в книгу, выступили Анита Сарна и Каролина Крупецка из Nerds' Kitchen (и ее дочернего тематического издательства Witcher Kitchen). Включенные в блюда рецепты будут имитировать кухню, с которой главный герой серии Геральт из Ривии может столкнуться во время своих похождений.

Все включенные в сборник рецепты вдохновлены различными областями The Witcher 3, включая печёные фрукты из Белого сада, закуски с рынков Оксенфурта, а также блюда из свежей рыбы, глинтвейн и сидр со Скеллиге.

Официальный синопсис поваренных книг описывает их как "тщательно проработанные, захватывающие рецепты, дарящие поклонникам вкус различных яств, которые ведьмак может попробовать, путешествуя по сельской местности".

"Предложенные рецепты содержат локальные и сезонные ингредиенты, которые добавляют уникальные вкусовые штрихи, формирующие полную кулинарную карту игрового континента и даже выходящие за его границы"

Выхода книги не стоит ожидать в ближайшее время — релиз варианта в твёрдом переплёте запланирован лишь осенью, 25 октября этого года. Будет ли версия на русском языке, с учётом отказа CDPR от издательства своих игр на территории РФ, пока непонятно.

анонсы и реклама
Core i5 11600K <b>втрое</b> подешевел
455 000р скидка на топ карту NVIDIA
i5 12400 более чем в 2 раза подешевел
Более чем ВДВОЕ подешевела RTX 3080 ASUS
Скидка 200 000р на 3080 Gigabyte Gaming
Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b>
RTX 3060 подешевела в ДВА раза
В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X
650 000р скидка на комп Alienware
Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза
Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке

The Witcher Cookbook присоединится к растущему списку предстоящих проектов по вселенной "Ведьмака", включая третий сезон шоу Netflix, карточный одиночный проект Gwent Project Golden Nekker и новую игру серии, анонсированную CD Projekt Red в прошлом месяце.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#игры #ведьмак #witcher #cd project red #witcher 3 #cdpr #книги #еда #кулинария
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Процессоры AMD Ryzen 5 5600 и Ryzen 5 5500 сравнили в играх с Core i5-12400 и Ryzen 5 5600X
Бывший глава BioWare рассказал о проблемах Dragon Age: Inquisition и похвалил The Witcher 3
DICE сообщила о готовящихся исправлениях для Battlefield 2042
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пиратский клон Netflix набирает популярность в России
28
Виталик Бутерин признал неверным распределение 72 млн монет Эфира во время премайна инвесторам
22
78 смартфонов Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 13 за апрель 2022 года
3
Новое вредоносное ПО для Android крадет контакты, местоположение, аудиозаписи и многое другое
3
Курс рубля перестал зависеть от американских санкций, а газ за рубли увеличит стабильность экономики
148
Экономическая нестабильность и санкции против РФ могут привести к резкому подорожанию Биткоина - РБК
24
Процессор Intel Core i3-12100F сравнили с i7 Sandy Bridge в играх — разница достигает двух раз
84
Графический драйвер AMD может незаметно испортить настройки процессора Ryzen в BIOS
17
NVIDIA продемонстрировала трассировку пути в реальном времени
5
Песков: скоро Rutube будет ещё удобнее из-за многочисленных инвестиций
178
Radeon R9 290 снова в строю – на что способен старый флагман спустя 9 лет после выхода в тестах WG
12
В российский топ приложений вырвалась соц. сеть Fiesta: интерфейс может показаться знакомым
4
Wargaming объявила об уходе из России и Беларуси
88
World of Tanks никуда не уходит – что сообщают в Wargaming и почему с играми ничего не случится
11
Применение DDR5 в ноутбуках позволило AMD поднять производительность графики и снизить энергопотребление
5
Windows 11 не оправдала надежд Microsoft – низкая популярность и третье место с показателем 8.47%
30
Видеокарты AMD существенно превзошли NVIDIA по приросту производительности от новых драйверов
21
Илон Маск прибрал к рукам 9,2% акций Twitter
1
Intel заботится о фирменном стиле и бесплатно заменяет покупателям утерянные и поврежденные наклейки
4
В сети появилась новая утечка касательно Intel NUC на базе процессоров Alder Lake
+

Популярные статьи

Как я перешёл с GeForce RTX 2070 Super на Radeon RX 6500 ХТ и почему видеокарта AMD мне понравилась
50
60 самых захватывающих игр 2016-2021 годов на ПК, которые обязательно стоит пройти
8
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ExpertBook B5 Flip (B5402)
1
Call of Duty 2: проверка временем
2

Сейчас обсуждают

Tin Terner
09:38
так она и обогревает же))
ZOTAC представила GeForce RTX 3090 Ti PGF OC занимающей 4 слота на материнской плате
NOFX
09:36
Закуришь тут с такого развода тупого.
«Команда в трансе»: сотрудники минского офиса Wargaming узнали о его грядущем закрытии только сегодня
NOFX
09:35
Если Путин западенщину ещё завоюет,то они на него молиться должны будут-чтобы он эти земли полякам не отдал. Поляки там быстро всех денацифицируют за полгода!
«Команда в трансе»: сотрудники минского офиса Wargaming узнали о его грядущем закрытии только сегодня
Х перд
09:32
Правильно будет Zаглот
Курс рубля перестал зависеть от американских санкций, а газ за рубли увеличит стабильность экономики
NOFX
09:18
Кислый киданул некисло!
«Команда в трансе»: сотрудники минского офиса Wargaming узнали о его грядущем закрытии только сегодня
NOFX
09:17
Карта ради понта причем непонятного. Смысла ноль от покупки-когда в сентябре уже RTX 4000.
ZOTAC представила GeForce RTX 3090 Ti PGF OC занимающей 4 слота на материнской плате
SMA
09:16
Врач сказал в морг, значит в морг
DICE сообщила о готовящихся исправлениях для Battlefield 2042
Ваня Кислицын
09:02
скоро процессор будет вставляться в видеокарту и оперативка
ZOTAC представила GeForce RTX 3090 Ti PGF OC занимающей 4 слота на материнской плате
Pavel Vakhrushev
08:59
охрененный платный бета тест вышел за 5к, браво!
DICE сообщила о готовящихся исправлениях для Battlefield 2042
Александр Борман
08:56
А нужен ли варгейминг в России?Я бы вообще на месте правительсьва заставил монетизировать имущество игроков и пнул бы их нафиг отсюда...попутно замутив сервера на необходимые нужды...
World of Tanks никуда не уходит – что сообщают в Wargaming и почему с играми ничего не случится
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем