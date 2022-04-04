Автор "Рождённого туманом" критикует студию за выбор Джорджа Мартина в качестве писателя для Elden Ring

Писатель Брендон Сандерсон, наиболее известный своими фэнтезийными романами "Рождённый туманом" и "Архив буресвета", во время прямой трансляции распаковал пакет, полученный им от издателя Elden Ring. Bandai Namco отправила Сандерсону набор, включающий стилизованное оружие (меч), плащ и другие сувениры по мотивам нового проекта From Software. Кроме того, в посылку положили личную записку.

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Брендон Сандерсон, писатель

"Они заинтересованы в том, чтобы, возможно, сделать что-то вместе, вот что написано на этом листке, — сообщил Сандерсон в прямом эфире, — и я тоже, на самом деле. Вот что я думаю: у меня в мыслях на самом деле витает идея для презентации... возможно, мне стоит отправить им демонстрацию своей идеи и посмотреть, что они ответят". Писатель также добавил, что на самом деле уже придумал небольшую концепцию для нового соулсборн-проекта.

Напомним, что последний релиз From Software, Elden Ring, ставший невероятным хитом, сам по себе является результатом сотрудничества студии с Джорджем Р. Р. Мартином, автором цикла "Песнь льда и пламени". Сандерсон ранее неоднократно заявлял, что именно его стоило попросить написать сюжет для Elden Ring вместо Мартина:

"Я всегда готов поработать над чем-то новым. К примеру, если бы мне когда-нибудь пришлось писать сценарий для соулсборна, я бы сначала задумался — как история будет вписана в жанр? Вы, парни, уже знаете, что произошло, когда я подумал: "Интересно, получилось бы у меня написать рассказ по Magic: The Gathering?"

"У меня ушло четыре года на написание рассказа по Magic: The Gathering, поэтому, когда Magic связались со мной и спросили: "Эй, как насчет написать историю?" Я ответил: "Да у меня уже есть идея, и я её реализую!

Именно такие мысли у меня сейчас в голове: "О чём бы я писал, если бы делал игру в жанре соулсборн? Конечно, не я решаю, ведь так? Однако это всё ещё у меня в голове, так что, может быть, вы, парни, всё-таки прислушаетесь ко мне? У меня есть свежие идеи... Всегда есть идеи".

Стоит добавить, что в прошлом году Брэндон Сандерсон сообщал, что работал над неанонсированной видеоигрой в течение "нескольких лет" и ожидал, что она будет анонсирована в этом году, чего, однако, так и не произошло. Автор, чьи получившие признание критиков романы "Рожденный туманом" получили кроссовер с Fortnite в мае 2021 года, заявил во время прямой трансляции в начале этого года, что его следовало попросить поработать над Elden Ring:

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"From Software решает поработать над новым проектом в жанре фэнтези и решает сотрудничать с писателем фэнтези, верно? И их выбор падает именно на того, кто дни напролет ведёт личный блог, а не на кого-то, ктодействительно играет в их проекты ещё со времен King's Field и постоянно вносит их игры во все топы и подборки? Что вы об этом думаете? Если вы не в курсе, они обратились к Джорджу и сделали вместе игру, и я такой: Джордж никогда не играл в видеоигры, он понятия не имеет, что это такое. Так или иначе, вот".