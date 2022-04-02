Кроме того, представители компании снова сообщают о финансовом успехе

В Capcom объявили о планах повысить заработную плату работников-японцев в рамках масштабных улучшений условий труда работников, направив на это средства, вырученные за прошедший 2021 год. Средняя установленная ставка работников увеличится примерно на треть, а вскоре будет внедрена обновлённая структура зарплаты, которая будет напрямую связана с повышением эффективности компании.

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Стоит заметить, что студия фиксировала сверхприбыль уже четыре года подряд, а в мае планируется опубликовать финансовую отчётность за прошедший год, которая, вероятно, продемонстрирует на данный момент уже девятый год стабильного роста операционной прибыли и пятый год фиксации сверхприбыли подряд.



Кроме того, представители компании, что её способы оценки эффективности работы персонала будут продолжать совершенствоваться.



Также Абыло объявлено о реструктуризации отдела кадров, а также о планах повысить среднюю оплату труда сотрудников. В Capcom сообщили о формировании новой структуры для налаживания взаимосвязей между работниками и начальством, которую возглавит недавно утверждённый в должности директор по персоналу.



"Capcom всегда будет стараться решать все проблемы, возникающие внутри компании, стремясь развивать свою бизнес-эффективность, а также устанавливать доброжелательные отношения между верхушкой, работниками и доверенными лицами", — добавили представители студии, ссылаясь на свою концепцию развития.

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На сегодняшний день уже известно, что в настоящем финансовом году, который закончился 31 марта, было продано более 5,7 млн. копий RE Village, а количество проданных копий MH Stories 2: Wings of Ruin перевалило за 1,4 млн.



Тем не менее, большая часть от всего объёма продаж (около 70%) приходится на продажу выпущенных раннее частей Resident Evil и Monster Hunter. Кроме того, Capcom недавно был частично выкуплен фондом национального благосостояния Саудовской Аравии, которому теперь принадлежит 5% акций компании.