Крупнейшее игровое мероприятие не пройдет ни в физическом, ни в цифровом формате

ESA — компания-организатор мероприятия — отменила ежегодную выставку видеоигр E3 в 2022 году и сообщила всем партнерам, что в текущем году она не будет проводиться ни в каком формате, а это означает, что крупнейший игровой фестиваль в этом году не пройдет даже удалённо.

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О решении сообщил в Twitter Уилл Пауэрс, глава отдела по связям с общественностью Razer, постоянного партнера ESA, поделившись новостью о том, что на его электронную почту было направлено официальное письмо с извещением об отмене выставки в цифровом формате. Содержание новости подтвердили представители IGN — одного из крупнейших игровых издательств в мире.

Первоначально в ESA планировали провести E3 в удалённом формате (напомним, что в 2020 году его не было вовсе из-за COVID-19, а в 2021 оно прошло в форме прямой трансляции). Уже в январе выставка была окончательно отменена, поскольку представители ESA в то время по каким-то причинам не смогли сделать публичное заявление о том, что E3 2022 пройдет в цифровом формате. Согласно источникам IGN, вокруг E3 велись напряжённые дискуссии в течение всего года, и обычно вовлекаемые в мероприятие третьи стороны находили продолжающееся молчание ESA относительно их планов разочаровывающим.

Однако не стоит отчаиваться — представители ESA уже обратились с официальным заявлением, объявив, что E3 планируется провести в 2023 году "особенно оживленно":

"Мы используем все свои ресурсы и направим всю энергию на то, чтобы летом 2023 года представить E3 в обновлённом физическом и цифровом форматах. Неважно, находитесь ли вы на выставочной площадке или смотрите трансляцию на своих электронных устройствах, выставка 2023 года объединит игроков, средства массовой информации и всю индустрию... Нам не терпится поприветствовать фанатов со всего мира в прямом эфире в 2023 году".

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Кроме того, в компании добавляют, что в этом году презентация была отменена лишь чтобы организация могла "сосредоточить свои ресурсы" на выставке 2023 года.