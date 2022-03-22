Новые сведения о том, как доминирующие корпорации борются с профсоюзным движением

Компания Google согласилась урегулировать дело Национального совета по трудовым отношениям, возбужденное шестью бывшими и нынешними сотрудниками, которые заявили, что компания незаконно уволила и наказала их за усилия по объединению в профсоюзы.



В рамках мирового соглашения между сторонами, которое было подписано в пятницу, бывшие и нынешние сотрудники Google также согласились прекратить связанное с этим судебное дело в Калифорнии. Условия урегулирования не разглашаются в соответствии с соглашением о неразглашении, сообщила юрист Лори М. Берджесс, представляющая бывших и нынешних сотрудников.

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Мировое соглашение было достигнуто после того, как решение по делу вынудило Google передать в распоряжение суда больше документов. В жалобе, поданной агентством по труду в декабре 2020 года, говорится, что поисковый гигант незаконно увольнял, наказывал и чрезмерно контролировал сотрудников, которые активно участвовали в организации профсоюзов.



Представители Google неоднократно заявляли, что действия компании не имеют ничего общего с попыткой противодействия усилиям по объединению в профсоюзы, и что сотрудники нарушили протоколы безопасности. Пресс-секретарь компании заявила в понедельник, что "все стороны рады избежать многолетних судебных разбирательств".



"Мы всегда поддерживали право наших сотрудников говорить об условиях труда, и мы поддерживаем нашу политику, которая заботится о безопасности наших систем", — добавила пресс-секретарь.



По словам Берджесс, мировое соглашение стало лучшим выходом для её клиентам. По ее словам, они посвятили два года борьбе с Google и теперь просто хотят жить дальше.



"Мои клиенты сильно продвинули процесс разоблачения изнаночной стороны того, что делает Google, с точки зрения попыток задавить профсоюзную и организационную деятельность", —сообщила юрист прессе.

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Этот случай пролил свет на скрытые усилия Google по борьбе с профсоюзным движением. В документах, касающихся найма Google консультантов IRI, известной своей антипрофсоюзной деятельностью, юрист корпорации отдельно подчеркнул, что хочет, чтобы консультанты помогли убедить сотрудников в том, что "профсоюзы — отстой".



В январе текущего года судья по административным делам обязал Google передать еще больше документов, которые компания утаила, сославшись на адвокатскую тайну. Кроме того, Кент Уокер, главный юрисконсульт Google, должен был дать показания в суде NLRB. Четверо из истцов были уволены компанией, а двое других были привлечены к дисциплинарной ответственности, но не уволены. Один из этих двоих решил остаться в компании. В рамках мирового соглашения четыре уволенных сотрудника отказались от своих требований о восстановлении на работе.