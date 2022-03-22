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В состав команды Playstation входит Haven Studios
Студия во главе с создательницей Assassin's Creed работает над неизвестным MMO-проектом
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Sony PlayStation Studios принимает в состав первую команду разработки видеоигр из Канады, работающую над новым ААА-MMO проектом для PlayStation

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Представители Sony Interactive Entertainment (SIE) объявили о заключении договора о покупке игровой студии Haven Entertainment Studios Inc. (коротко — "Haven Studios") из города Монреаль, созданной известной в игровой индустрии Джейд Рэймонд, бывшим исполнительным продюссером Ubisoft Montreal, управляющим директором Ubisoft Toronto и Motive Studios, а также одной из основателей культовой франшизы Assassin's Creed.

Haven Studios была основана в марте 2021 года на средства SIE, а в её состав вошли опытные разработчики с внушительным опытом работы над культовыми игровыми франшизами. Прямо сейчас команда работает над первым собственным проектом — не анонсированной онлайн-платформой для PlayStation, нацеленной на открытый мир и свободное общение.

"Сегодня мы говорим "здравствуй" Haven Studios — новой удивительной команде талантов — в составе PlayStation. Она станет нашей первой игровой студией Канаде, — высказался о присоединении Джим Райан, президент, а по совместительству и исполнительный директор SIE. — Энтузиазм команды при создании новой онлайн-игры AAA-уровня не просто существенно расширит возможности PS5, но и разнообразит игровой опыт, которые предлагает PlayStation".

Действующий глава PlayStation, Хермен Хюльст, также успел коснуться темы присоединения новой студии:

"Мы успели плотно поработать вместе с командой Haven Studios в прошлом году и были действительно впечатлены видимым прогрессом в работе над их дебютным проектом. У Джейд вышло собрать команду высочайшего уровня с невероятным творческим и техническим потенциалом, необходимым для создания столь амбициозного проекта.

Мы глубоко уважаем нацеленность Haven на создание ориентированной на самих игроков сетевой среды, которая сможет продолжать действовать в течение многих поколений. Нам очень радостно от того, что теперь они официально стали частью PlayStation". — сообщил он.

Сама Джейд Рэймонд не менее тепло отозвалась о решении: "Включение в состав PlayStation Studios подарит нашей команде креативную свободу и серьёзную поддержку, что позволит полностью сосредоточиться на разработке видеоигр первоклассного качества", — ответила журналистам гендиректор и глава Haven Studios, — "Мы действительно приветствуем возможность сотрудничать с выдающимися студиями в составе PlayStation Studios и многому учиться у них. Нашей задачей на данный момент является реализация неоценимого потенциала PS5 для конструирования уникальных и вдохновляющих виртуальных миров, позволяющих общаться по-новому".

Haven, в состав которой на сегодняшний день входит более 60 человек, станет 18-й студией, вступившей в состав PlayStation Studios. Группа менеджеров Haven Studios, тем не менее, сохранит за собой возможность принятия ряда самостоятельных решений, но будет действовать в тесном сотрудничестве с управленческим составом PlayStation Studios.

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Само собой разумеется, условия сделки, включая распределения обязанностей и стоимости приобретения, не разглашаются в связи с условиями соглашения.

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