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Epic Games направит прибыль от Fortnite на помощь пострадавшим на Украине
Все средства, вырученные от игры за 2 недели, будут переданы в гуманитарные организации
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Прямо перед выпуском II сезона Fortnite Chapter 3, озаглавленного "Сопротивление" представители компании Epic Games сообщили, что все полученные доходы от сверхпопулярного баттлрояля Fortnite на протяжении определенного времени будут передаваться нескольким общественным организациям, организующим поставки помощи в Украину.

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Вырученные с 20 марта по 3 апреля (в течение двух недель) материальные средства будут направлены в распоряжение ряда организаций и объединений и будут использованы для обеспечения пострадавших от военных действий на территории страны мирных граждан продовольствием и предметами первой необходимости.

Согласно данным с официального сайта стадии в списке получателей акционных средств числятся международная НКО Direct Relief, UNICEF, Мировая продовольственная программа ООН (UNWFP) и Управление ООН по делам беженцев (UNHCR). Средства, которые будут перечислены компанией, планируется выручить с транзакций по покупке внутриигровой валюты V-Buck, приобретению подписки Fortnite Crew, подарочных "баттлпассов" и разнообразной "косметики".

Позже в специальном FAQ появился ряд дополнений касательно акции. Компания обещает, что будет направлять деньги "в кратчайшие сроки". "Мы не будем ждать реального поступления средств от платежных систем и наших партнеров, так как такие процедуры могут занимать определенное время в зависимости способа обработки транзакции, — сообщил представитель компании, — как только будут поступать сообщения о проходящих транзакциях, мы будем отмечать их и переводить средства гуманитарным организациям в течение пары дней".


На сайте компании также появилось уведомление о том, что  игроки будут лишены возможности самостоятельно выбирать, какая именно из участвующих в акции организаций получит деньги, и что все покупки, сделанные на протяжении указанного периода (2 недели), вовсе не будут облагаться налогом. Кроме того, во всех странах, где дополнительный контент для Fortnite распространяется через магазин Microsoft, компания-партнер также будет переводить 100% выручки на гуманитарную поддержку.

Стоит заметить, что согласно анализу рынка Business of Apps, который показал, что Fortnite принесла около $5,1 млрд. чистой прибыли в 2020 году, её расчётная выручка за период акции составляет около $200 млн.

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"Вклад, внесённый Epic Games, поможет всем агентствам ООН, в том числе ВПП и ЮНИСЕФ, оказать жизненно необходимую помощь гораздо большему количеству семей, однако он не означает одобрения и поддержку Epic Games или каких-либо их продуктов", — высказался представитель ООН.

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