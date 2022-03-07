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Mortal Kombat 12 может выйти в 2023 году
Инсайдер сообщает о возможном возвращении бойца из классических частей серии
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Слухи о Mortal Kombat 12 ходят уже давно, однако игра все ещё не получила официального анонса. Успех последней части франшизы практически спас NetherRealm Studios, поставив студию на ноги, и теперь в компании имеются средства на разработку следующего проекта.

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О том, что над MK12 находится в разработке, сообщил на GameFAQs инсайдер r00000r,  ранее первый опубликовавший множество верной информации о бойцах из Mortal Kombat 11. По словам пользователя, релиз игры намечен на следующий, 2023 год.

Кроме того, по имеющейся информации, одним из бойцов в продолжении может стать Рэйко, мрачный и склонный к чрезмерной жестокости союзник Шао Кана, впервые появившийся в Mortal Kombat 4 и пребывающий в списке бойцов вплоть до 9-й номерной части серии. Согласно сообщениям инсайдера, это лишь один из множества "возвращающихся" персонажей грядущего продолжения. 

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Новая часть Mortal Kombat вряд ли станет сюрпризом для преданных фанатов, учитывая, что с релиза Mortal Kombat 11 прошло уже 3 года. И хотя в 2020 году было выпущено масштабное расширение, игроки уже просят о продолжении. Логичным будет предположение, что в скором времени студия-разработчик официально заявит о своих планах.

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