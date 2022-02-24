Несмотря на это, представители Neuralink отрицают жестокое обращение с животными.

Принадлежащая Илону Маску компания Neuralink, занимающаяся разработкой и тестированием нейроимплантов, признала, что обезьяны погибли в ходе процедур тестирования, но отрицает обвинения в жестоком обращении с животными.

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В апреле прошлого года Neuralink заявила, что с помощью импланта обезьяны могут играть в Pong, используя только свой мозг. Видео, на котором Пейджер, самец макаки, перемещает курсор на экране, не используя для этого джойстик, стало крайне популярным в сети.

После сообщения о смерти обезьян в рамках тестирования, на сайте компании была размещена публикация, в которой сообщается, что все испытания на животных выполнялись максимально гуманным и этичным способом, а само привлечение животных необходимо, чтобы исключить непредвиденные последствия применения имплантов людьми. Макаки использовались в тестировании, поскольку сейчас в компании разрабатываются имплантируемые чипы с поддержкой Bluetooth. Будучи помещенными в мозг обезьяны, они, со слов представителей компании, могут поддерживать удаленный доступ с компьютерами и прочими устройствами.

Заявление Neuralink было сделано после того, как Physicians Committee for Responsible Medicine ("Комитет врачей за ответственную медицин") — НКО, выступающая за альтернативы испытаниям на животных — направила письмо в Министерство сельского хозяйства США с просьбой провести расследование того, что было названо "очевидным и вопиющим нарушением Закона о защите животных, связанным с обращением с обезьянами, используемыми в инвазивных экспериментах с мозгом". Комитет также заявил, что письмо основано на изучении почти 600 страниц "тревожных" документов, опубликованных Neuralink после того, как НКО подала первоначальный иск о публичных отчетах в 2021.

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В иске утверждается, что сотрудники университета "удаляли кусочки черепов макак-резусов и вставляли электроды в мозг животных". Комитет также сообщил, что "обезьянам не была оказана надлежащая ветеринарная помощь, и что "неутвержденное вещество", известное как BioGlue, "убило обезьян, разрушив части их мозга". В ответ на это Neuralink сообщила, что "одно хирургическое осложнение, связанное с использованием одобренного FDA продукта (BioGlue)", действительно произошло, но обезьяну безболезненно усыпили, чтобы избежать мучений животного.