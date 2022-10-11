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The Division Heartland сейчас находится на раннем этапе разработки, в котором принимают активное участие альфа-тестеры. И один из них решил нарушить соглашение о неразглашении, т.е. НДА, и выложил в сеть запись своего геймплея, которая позволяет оценить текущий прогресс Ubisoft в создании новой игры.
Несмотря на низкое качество записи, игра сильно напоминает предыдущие игры компании, которая заимствует разные механики из BUBG или Escape from Tarkov, где необходимо держаться подальше от "красной зоны" и на ходу собирать лут. Само собой, другие игроки будут делать то же самое.
В итоге, надо добраться до безопасной точки эвакуации, чтобы вытащить всё ценное, либо потерять при столкновении с противниками.
The Division Heartland разрабатывается для PC и консолей текущего поколения.
Видео доступно в VK по ссылке
https://vk.com/video-387766_456263805