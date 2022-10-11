Новая королевская битва Super People добралась до релиза, показывая хороший старт.

Разработчики Super People, очередного убийцы PUBG, изо всех сил старались сделать игру не похожей на конкурента. И во многом им это удалось, благодаря меньшему количеству участников в боях и возросшей динамике сражений.

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Традиционно играть можно как в команде, так и в режиме одиночки. Сеттинг игры современный, но и для футуризма место нашлось - классы персонажей.

Та самая фишка, которую создатели продвигают как яркую особенность. Более десятка оперативников, каждый со своими уникальными пассивными и активными способностями. И вишенкой на торте будут ультимативные умения, позволяющие кардинально переломить ход боя в считанные секунды.

Одни бойцы могут быстро сократить или увеличить дистанцию между врагами, другие же наоборот использовать смертельные приёмы, чтобы мгновенно прикончить одно-двух, а то и всю команду других игроков.

С одной стороны, игра стала невероятно динамичной, что на мой взгляд крайне выгодно выделяет её от того же PUBG, но с другой - баланс, который придётся долго править.





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Также, по случаю старта игры, разработчик запустил ивент с наградами - хороший повод попробовать новинку, в ожидании других проектов осени.