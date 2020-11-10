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Super Heavy - это еще один фундаментальный компонент для окончательной сборки космического корабля мультимиллиардера Илона Маска.

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Завершение проекта Starship с использованием прототипа SN8 много значило для калифорнийской компании, поскольку представляло собой конкретный шаг к воплощению в жизнь самой большой ракеты в мире.

Звездолет, в действительности, следует понимать как «космический корабль», который находится над ракетой, то есть транспортное средство, которое отделяется на орбите от своего ускорителя и продолжает свой полет в космосе, независимо от места назначения.

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Чтобы запустить Starship в космос, возможно, к Луне и Марсу, также потребуется первая ступень корабля, именуемая Super Heavy.

Любопытно, что на создание этого этапа потребуется гораздо меньше времени и усилий, чем требовалось с ранними прототипами Starship: на нем не нужно устанавливать тепловые экраны, не требуются массивные аэродинамические крепления или конические носы.

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Единственная серьезная проблема аппарата состоит в том, что он должен быть невероятно прочным, чтобы выдержать огромную мощность нескольких двигателей Raptor. В ближайшие месяцы мы обязательно узнаем больше о состоянии дел.

Пусковая установка следующего поколения Илона Маска будет иметь длину 70 метров и диаметр 9 метров. Она будет иметь общую массу 3065000 кг и будет оснащена 31 двигателем Raptor, обеспечивающим взлетную тягу около 61,8 мега ньютона (примерно вдвое больше, чем у ракеты Saturn V! )

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