Стартовал следующий этап в постройке звездолета от SpaceX
Super Heavy - это еще один фундаментальный компонент для окончательной сборки космического корабля мультимиллиардера Илона Маска.
реклама
Завершение проекта Starship с использованием прототипа SN8 много значило для калифорнийской компании, поскольку представляло собой конкретный шаг к воплощению в жизнь самой большой ракеты в мире.
Звездолет, в действительности, следует понимать как «космический корабль», который находится над ракетой, то есть транспортное средство, которое отделяется на орбите от своего ускорителя и продолжает свой полет в космосе, независимо от места назначения.
Чтобы запустить Starship в космос, возможно, к Луне и Марсу, также потребуется первая ступень корабля, именуемая Super Heavy.
Любопытно, что на создание этого этапа потребуется гораздо меньше времени и усилий, чем требовалось с ранними прототипами Starship: на нем не нужно устанавливать тепловые экраны, не требуются массивные аэродинамические крепления или конические носы.
реклама
Единственная серьезная проблема аппарата состоит в том, что он должен быть невероятно прочным, чтобы выдержать огромную мощность нескольких двигателей Raptor. В ближайшие месяцы мы обязательно узнаем больше о состоянии дел.
Пусковая установка следующего поколения Илона Маска будет иметь длину 70 метров и диаметр 9 метров. Она будет иметь общую массу 3065000 кг и будет оснащена 31 двигателем Raptor, обеспечивающим взлетную тягу около 61,8 мега ньютона (примерно вдвое больше, чем у ракеты Saturn V! )
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила