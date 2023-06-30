AMD нащупала слабое место маркетинга Nvidia и бьёт прямо в него. Nvidia утирает слёзы.

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Похоже что компания AMD готовится к покорению бюджетной и среднебюджетной ниши рынка видеокарт. И уже начала ломать маркетинговую политику Nvidia. Не знаю какой гений придумал этот финт ушами и будут ли AMD последовательны в своём давлении либо ограничатся разовыми акциями, но им удалось подпортить репутацию Nvidia довольно значительно.

В чём собственно говоря дело спросите вы? А дело в том что AMD начала отбирать у Nvidia главный козырь их новых видеокарт линейки RTX 4000. Да, всё дело в поддержке DLSS 3.0. Nvidia в своём маркетинге делает огромную ставку на эту технологию, что мы можем видеть по регулярным слайдам с показателями производительности новых видеокарт, где они везде выпячивают производительность именно в режиме с DLSS 3.0, и рисую огромные цифры прироста в 100%+ против карт старт старых поколений, которые DLSS не поддерживают. И всё у них получалось, до момента, пока AMD устами разработчиков долгожданной космической ролевой игры Starfield не заявила об эксклюзивном партнёрстве между компаниями.

Starfield это одна из самых долгожданных игр этого года и наверняка станет хитом продаж. Если у студии-ветерана Bethesda получится достойный продукт, то в игру будут играть много и очень долго. Игра еще не вышла, но заявление разработчиков уже вызвало кучу негодования у фанатов зелёных. Ведь игра обещает быть довольно требовательной, особенно к процессору, а DLSS 3 как раз позволяет разгрузить процессор. И сейчас они столкнулись с реальностью, в которой купив новенькую, свеженькую RTX 4060 вполне возможно могут не получить в долгожданном проекте даже стабильных 60 кадров в секунду.

Как мы видим AMD нащупала слабое место у Nvidia и отбирая поддержку DLSS в игре одновременно убивает двух зайцев: Во-первых популяризирует собственные технологии, такие как FSR (ведь они доступные везде), а во-вторых больно бьёт по самолюбию и маркетингу Nvidia, превращая главный "гиммик" их новой линейки в фантазии Хуанга. Если у AMD хватит наглости, ума и денег заключать партнёрство с другими студиями, которые уже готовят к релизу свои крупные проекты, такими как Ubisoft и EA , то Nvidia с её и без того не очень привлекательными продуктами рискует быть просто растоптана на рынке дискретных карт. А параллельно с этим AMD внимательно следит за ситуацией, выпустив бюджетную RX7600, которая не стала хитом, но вполне себе конкурирует с 4060, и готовит к выходу среднебюджетные карты RX 7700xt и 7800xt, которые судя по всему появятся в продаже этой осенью.

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Игрокам же, такой подход AMD сулит только плюсы, поскольку чем бы Nvidia на это не решила ответить, это сыграет на руку простым геймерам. Хуангу либо придётся самому бегать по студиям и договариваться об реализации DLSS 3 в каждой игре, пока разработчиков не взяла под крыло AMD, либо снижать цены. Что первое, что второе нам только на руку. Кроме того если по индустрии пойдёт слух что Nvidia платит или готова доплачивать за внедрение в игру DLSS, то разработчики просто перестанут делать это бесплатно, и будут игнорировать Nvidia, пока те не зашлют им чемодан. А такой подход разработчиков может стать для Nvidia очень большим раздражителем в долгосрочной перспективе.