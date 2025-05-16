По его словам, реальные подвижки возможны только при личной встрече Владимира Путина и Дональда Трампа.

США не питают особых иллюзий относительно переговоров между Россией и Украиной, которые проходят в Стамбуле. Как заявил госсекретарь США Марко Рубио, реальный прорыв в урегулировании конфликта возможен лишь при одном условии — если за стол переговоров сядут лично Владимир Путин и Дональд Трамп.

Он подчеркнул, что любые встречи на уровне посредников и делегаций могут подготовить почву, но без диалога между двумя главными фигурами мирная развязка выглядит нереально. Несмотря на международное участие и стремление Турции выступить миротворцем, Вашингтон считает, что такие встречи скорее создают иллюзию прогресса, чем реальные результаты.

Рубио также отметил, что без давления и четких гарантий с обеих сторон переговоры рискуют стать затяжным процессом без конкретики. Турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан и украинская делегация, с которыми он должен встретиться 16 мая в Стамбуле, наверняка тоже будут обсуждать это.

Трамп в свою очередь ранее говорил, что готов поехать в Стамбул, но потом передумал. Причины такого решения не озвучены, однако аналитики предполагают, что дело может быть в отсутствии гарантий со стороны Кремля или в сложной внутриполитической обстановке в самих США. Дональд Трамп, известный своей прямолинейностью, не раз повторял: без встречи с Путиным говорить о мире рано. Он также подчеркивал, что готов быть вовлечённым в процесс столько, сколько потребуется.