Страны НАТО обсуждают повышение оборонных расходов до 5% ВВП по инициативе Дональда Трампа. Новый план могут утвердить к 2032 году. Идею поддерживает генсек Марк Рютте, предлагая гибкую модель финансирования и жёсткий контроль.

На фоне глобальной нестабильности и политических перетягиваний каната министры стран НАТО встретились в турецкой Анталье, чтобы обсудить амбициозную цель — довести военные расходы до 5% от валового внутреннего продукта. Именно президент США Дональд Трамп требует от стран-участниц такого повышения.

По данным источников Bloomberg, НАТО уже трудится над формулировкой соглашения, чтобы к 2032 году выйти на новую планку. Вопрос будет основательно обсуждён 14–15 мая на встрече министров иностранных дел стран-участниц.

Для сравнения: с 2014 года у альянса действует цель в 2% от ВВП на оборону. И даже её на апрель 2025 года не смогли достичь 8 из 32 стран-членов. Так что шаг к 5% — это, без шуток, самое крупное увеличение расходов со времён холодной войны.

Однако не всё так однозначно. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предлагает иной подход: 3,5% ВВП — на прямые военные расходы, а оставшиеся 1,5% — на смежные задачи, такие как кибербезопасность, логистика, продукция двойного назначения. По сути — более гибкая модель, где учтены реалии современной войны.

Плюс ко всему, Рютте выступает за жесткий механизм контроля — чтобы не получилось, что деньги ушли, а безопасности не прибавилось.

На сцену выходит и новый постоянный представитель США при НАТО — Мэттью Уиттакер. По его словам, Трамп ждёт чётких обещаний уже на этой неделе. Европа и Канада должны, цитата, «рассказать, как и когда увеличат оборонные бюджеты». Уиттакер подчеркивает: "5% — это не просто цифра, а вопрос выживания. Угрозы реальны".

Вот только о каких угрозах речь — ни слова. Ни намёка. Всё как в старой притче: «бойся, потому что страшно».

Ещё в начале года тот же Рютте говорил, что НАТО пора «переключиться на мышление военного времени». Мол, только подготовкой можно сдержать агрессию. Но Москва всё это трактует иначе. В МИДе России заявили, что политика альянса — агрессивна по своей сути, и Россия будет исходить из этого при планировании своей безопасности.