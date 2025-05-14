Бразильский спецборт приземлился в Москве на фоне дипломатической миссии президента Лулы да Силвы. Лидер Бразилии намерен обсудить с Владимиром Путиным возможность организации мирных переговоров с Владимиром Зеленским в Турции.

В Москве приземлился специальный борт военно-воздушных сил Бразилии. Событие само по себе неординарное, но ещё интереснее — кто именно прибыл и с какой целью. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, известный своей активной внешнеполитической позицией, решил сыграть роль миротворца в одном из самых острых геополитических конфликтов нашего времени.

Перед визитом в Россию Лула находился в Китае, откуда и начал свой дипломатический вояж. По его словам, он намерен лично обратиться к Владимиру Путину с предложением встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Турции. Причём не просто так, а ради начала прямого диалога о прекращении боевых действий и обмене пленными. Формулировка у Лулы вышла колоритная: «Товарищ Путин, ради бога, поезжайте в Стамбул на переговоры».

На заявление Лулы быстро отреагировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что если формат контактов будет согласован, Кремль оперативно сообщит об этом.

Тем временем, Владимир Путин сам предложил Киеву вернуться к прямым переговорам в Стамбуле. Причём — без предварительных условий. Дата названа — 15 мая. В Кремле подчёркивают, что цель — устранение первопричин конфликта.

Владимир Зеленский тоже дал понять, что не против такого формата. Более того — он заявил, что сам будет ждать Путина в Стамбуле. Основные темы, по его словам — прекращение огня и обмен всеми пленными. Такая риторика звучит уже как дипломатическая разминка перед серьёзным разговором.

Не остались в стороне и Штаты. Дональд Трамп, который вновь активно включается в международную повестку, сообщил, что направляет в Стамбул государственного секретаря Марко Рубио. Вместе с ним поедут спецпосланники Кит Келлог и Стив Уиткофф. По словам источников The New York Times, Reuters и NBC, это – делегация серьёзная. Более того, Трамп не исключил возможности и своей личной встречи с Путиным в Турции.