По словам президента США, если личная встреча поможет спасти жизни и сдвинуть ситуацию по Украине с мёртвой точки, он готов пойти на этот шаг.

Президент США Дональд Трамп заявил, что потенциально может встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Стамбуле, даже несмотря на напряжённое расписание в рамках его ближневосточного турне. Он подчеркнул, что не исключает возможности принять участие в переговорах, если это поможет спасти жизни и продвинуть процесс мирного урегулирования.

«Он хотел бы, чтобы я был там — и это возможно. Не знаю, будет ли он там без меня, но посмотрим», — сказал Трамп в беседе с журналистами на борту Air Force One по пути в Катар.«Если это поможет спасти множество жизней, я могу это сделать и потом вернуться обратно», — добавил он.

Этот комментарий стал поводом для новых обсуждений о возможной роли США в переговорах по Украине и шансах на участие Трампа в процессе посредничества.

Владимир Путин предложил возобновить прямые российско-украинские переговоры в Стамбуле, начиная с 15 мая. По словам украинского лидера Владимира Зеленского, он готов лично присутствовать на встрече и обсудить ключевые вопросы: прекращение огня и обмен всеми удерживаемыми лицами.

Состав российской делегации, которая отправится в Турцию, остаётся неясным. Кремль пока не раскрыл имена участников, но помощник президента Юрий Ушаков заявил, что делегация будет сформирована в зависимости от характера обсуждаемых вопросов — политических и технических.