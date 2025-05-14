Суд Европейского союза постановил, что Европейская комиссия нарушила правила прозрачности. Поводом стало её решение не предоставлять журналистам New York Times переписку между Урсулой фон дер Ляйен и генеральным директором Pfizer Альбертом Бурлой. Это общение происходило в разгар пандемии COVID-19, в период с января 2021 года по май 2022 года.
Газета добивалась публикации сообщений, так как речь шла о переговорах, приведших к крупнейшей в истории сделке ЕС по закупке вакцин — 900 миллионов доз на сумму €35 миллиардов. Еврокомиссия отказалась предоставить документы, сославшись на их «отсутствие». В ответ NYT подала иск — и выиграла.
Журналисты и общественность проявляют живой интерес к переговорам фон дер Ляйен с Pfizer. Сделка на миллиарды евро заключалась без прозрачности, что вызывает вопросы об ответственности, превышении полномочий и даже возможной коррупции.
Согласно NYT, соглашение дало ЕС право перепродавать или передавать вакцины другим странам. Таким образом, закупка могла не только повлиять на здоровье миллионов, но и использоваться как инструмент внешней политики.
Суд ЕС подчеркнул, что Комиссия не вправе просто утверждать, что документы отсутствуют. Она обязана либо предоставить их, либо дать разумное и документально подтвержденное объяснение, почему они не могут быть найдены.
NYT, в свою очередь, представила достаточные доказательства того, что переписка действительно имела место. Это включает упоминания в СМИ и публичные заявления фон дер Ляйен о переговорах с Бурлой.
Это не первый раз, когда действия Урсулы фон дер Ляйен вызывают юридические и общественные споры. Ранее на неё подавали иск в Бельгии, обвиняя в уничтожении государственных документов и злоупотреблении полномочиями при закупке вакцин. Однако суд отклонил жалобу, сославшись на недостаточность доказательств.