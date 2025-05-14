Суд ЕС признал, что Еврокомиссия нарушила принципы прозрачности, отказавшись раскрыть переписку Урсулы фон дер Ляйен с главой Pfizer во время пандемии.

Суд Европейского союза постановил, что Европейская комиссия нарушила правила прозрачности. Поводом стало её решение не предоставлять журналистам New York Times переписку между Урсулой фон дер Ляйен и генеральным директором Pfizer Альбертом Бурлой. Это общение происходило в разгар пандемии COVID-19, в период с января 2021 года по май 2022 года.

Газета добивалась публикации сообщений, так как речь шла о переговорах, приведших к крупнейшей в истории сделке ЕС по закупке вакцин — 900 миллионов доз на сумму €35 миллиардов. Еврокомиссия отказалась предоставить документы, сославшись на их «отсутствие». В ответ NYT подала иск — и выиграла.

Журналисты и общественность проявляют живой интерес к переговорам фон дер Ляйен с Pfizer. Сделка на миллиарды евро заключалась без прозрачности, что вызывает вопросы об ответственности, превышении полномочий и даже возможной коррупции.

Согласно NYT, соглашение дало ЕС право перепродавать или передавать вакцины другим странам. Таким образом, закупка могла не только повлиять на здоровье миллионов, но и использоваться как инструмент внешней политики.

Суд ЕС подчеркнул, что Комиссия не вправе просто утверждать, что документы отсутствуют. Она обязана либо предоставить их, либо дать разумное и документально подтвержденное объяснение, почему они не могут быть найдены.

NYT, в свою очередь, представила достаточные доказательства того, что переписка действительно имела место. Это включает упоминания в СМИ и публичные заявления фон дер Ляйен о переговорах с Бурлой.

Это не первый раз, когда действия Урсулы фон дер Ляйен вызывают юридические и общественные споры. Ранее на неё подавали иск в Бельгии, обвиняя в уничтожении государственных документов и злоупотреблении полномочиями при закупке вакцин. Однако суд отклонил жалобу, сославшись на недостаточность доказательств.