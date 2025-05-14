Фридрих Мерц заявил, что Украина уже сделала шаг к миру, согласившись на переговоры в Стамбуле, однако дальнейшие уступки со стороны Киева он считает неприемлемыми.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что дальнейшее развитие мирного процесса по Украине зависит от России. По его словам, Киев уже дал добро на участие в переговорах в Стамбуле, и это, как выразился политик, уже компромисс, на который пошёл Владимир Зеленский.

— Это свидетельствует о серьёзности намерений Зеленского, его готовности схватиться за шанс ради перемирия и будущих мирных переговоров, — отметил Мерц на совместной пресс-конференции с главой греческого правительства Кириакосом Мицотакисом. При этом он подчеркнул: идти дальше по уступкам Украина не должна. — Другие компромиссы неприемлемы.

Кроме того, канцлер дал понять, что ЕС может ввести дополнительные санкции против России, если на этой неделе не произойдёт сдвига. Под возможные меры подпадают энергетика и финансы.

Инициатором возвращения к прямому диалогу стал Владимир Путин. Но Зеленский поставил условие: сначала — перемирие. При этом, по данным Axios, украинский лидер решил лететь в Турцию в любом случае, независимо от позиции Кремля. Более того, он заявил, что будет ждать Путина лично.

Переговоры в Стамбуле намечены на 15 мая. Участие подтвердили и США — в делегации будет, в частности, госсекретарь Марко Рубио. А вот состав российской стороны пока не раскрыт. Пресс-секретарь Путина сказал, что имена объявят, когда президент сочтёт это нужным.