Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что дальнейшее развитие мирного процесса по Украине зависит от России. По его словам, Киев уже дал добро на участие в переговорах в Стамбуле, и это, как выразился политик, уже компромисс, на который пошёл Владимир Зеленский.
— Это свидетельствует о серьёзности намерений Зеленского, его готовности схватиться за шанс ради перемирия и будущих мирных переговоров, — отметил Мерц на совместной пресс-конференции с главой греческого правительства Кириакосом Мицотакисом. При этом он подчеркнул: идти дальше по уступкам Украина не должна. — Другие компромиссы неприемлемы.
Кроме того, канцлер дал понять, что ЕС может ввести дополнительные санкции против России, если на этой неделе не произойдёт сдвига. Под возможные меры подпадают энергетика и финансы.
Инициатором возвращения к прямому диалогу стал Владимир Путин. Но Зеленский поставил условие: сначала — перемирие. При этом, по данным Axios, украинский лидер решил лететь в Турцию в любом случае, независимо от позиции Кремля. Более того, он заявил, что будет ждать Путина лично.
Переговоры в Стамбуле намечены на 15 мая. Участие подтвердили и США — в делегации будет, в частности, госсекретарь Марко Рубио. А вот состав российской стороны пока не раскрыт. Пресс-секретарь Путина сказал, что имена объявят, когда президент сочтёт это нужным.