Дональд Трамп отправляется в страны Персидского залива с первым крупным визитом после возвращения в Белый дом. Цель — укрепить связи, привлечь инвестиции и обсудить новый порядок в регионе.

С 13 по 16 мая Дональд Трамп поедет в страны Персидского залива — Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ. Это его первая крупная поездка за границу после возвращения в Белый дом. Главная цель — укрепить связи с ближневосточными партнёрами. Планируются переговоры об инвестициях и стратегических шагах в регионе, который снова важен для США.

По данным The Washington Post и Reuters, ключевая задача — привлечь деньги стран залива в экономику США. От Саудовской Аравии Трамп ждёт обещания вложить около $1 трлн. Не только в нефть — интерес вызывают технологии и инфраструктура.

В Эр-Рияде пройдёт бизнес-конференция. Трамп также собирается принять участие в саммите Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Там возможны встречи с лидерами Палестины, Ливана и Сирии.

По версии Трампа, это восстановление старых союзов на выгодных для всех условиях. Представитель Белого дома Кэролайн Ливитт говорит, что регион вступает в новую эпоху: меньше экстремизма — больше торговли и культурных обменов. Но за фасадом — жёсткие переговоры.

Среди тем — безопасность, война в Газе, Иран и Соглашения Авраама. Этот проект Трамп начал ещё в первый срок. Он хочет, чтобы Саудовская Аравия присоединилась. Но сделать это сложно — мешает конфликт в Газе и позиция Израиля по палестинскому вопросу.

В Катаре Трампу готовят роскошный подарок — личный Boeing 747-8. Возможно, он станет его будущим бортом №1. Визит оформляется с размахом, как в 2017 году, когда Трамп открыл центр по борьбе с экстремизмом и позировал с королём Саудовской Аравии и президентом Египта у светящегося глобуса.

Многие обратили внимание, что в маршруте нет Израиля. Несмотря на хорошие отношения с Нетаньяху, визит в Иерусалим отменён. Это встревожило израильских политиков. Посол Майк Хакаби говорит, что всё в порядке — у Трампа просто плотный график, Израиль остаётся союзником.

Но напряжение чувствуется. По данным NBC News, Трамп критикует планы Израиля по Газе и предлагает добиваться перемирия. Он говорит о создании «палестинской Ривьеры». Ему не нравится, что Израиль не готов к компромиссам по заложникам.

Ситуация обострилась, когда Трамп договорился о перемирии с хуситами в Йемене — без участия Израиля. Параллельно обсуждают передачу Саудовской Аравии гражданских ядерных технологий. Без условия нормализовать отношения с Израилем. Это нарушает прежнюю позицию США и вызывает тревогу в Тель-Авиве.

Также по линии администрации Трампа освободили солдата Идана Александера — у него американское и израильское гражданство. Сделка прошла через тайные переговоры с ХАМАС.

В прессе появились слухи, что Трамп может признать Палестину как независимое государство. Посол Хакаби назвал это «чушью», но в Израиле растёт беспокойство. По словам бывшего советника Нетаньяху Шалома Липнера, сигнал очевиден: США могут переосмыслить, кто их главный партнёр в регионе. Возможные сделки с Ираном и хуситами без согласования с Израилем вызывают серьёзные вопросы.