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WP выяснила, почему в Белом доме не возражают, если Трамп приписывает себе заслуги Байдена

Белый дом предпочитает оставаться в тени, позволяя Дональду Трампу приписывать себе достижения Джо Байдена. По данным Washington Post, такая стратегия может сыграть на руку нынешней администрации, сохраняя её курс и создавая иллюзию преемственности, даже если Трамп вновь придёт к власти.
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Во времена пандемии действия Дональда Трампа вызвали бурные споры среди населения. Особенно людей зацепили те самые чеки с финансовой помощью от государства, на которых красовались инициалы экс-президента. Хитрый ход, что и говорить. Трамп сумел добавить очков своему имиджу в глазах простых американцев.

Обама и Байден даже признали: этот шаг повлиял на политические предпочтения избирателей. Многие считали, что эти деньги — личная заслуга Трампа. Хотя на самом деле финансирование шло из бюджета, который утверждал Конгресс.

Решения Джо Байдена часто проходят незамеченными для широкой публики. И в этом, говорят эксперты, может быть его сила. В случае возвращения Трампа к власти его, скорее всего, ждёт не резкая смена курса, а, наоборот, попытка "приватизировать" успехи администрации Байдена. Такие прогнозы делает Washington Post.

Но есть нюанс: Байдену частенько ставят в укор, что он не связывает свои достижения с собственным именем. Для примера можно вспомнить те же стимуляционные выплаты. Многие до сих пор ассоциируют их исключительно с Трампом.

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