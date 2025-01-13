Во времена пандемии действия Дональда Трампа вызвали бурные споры среди населения. Особенно людей зацепили те самые чеки с финансовой помощью от государства, на которых красовались инициалы экс-президента. Хитрый ход, что и говорить. Трамп сумел добавить очков своему имиджу в глазах простых американцев.

Обама и Байден даже признали: этот шаг повлиял на политические предпочтения избирателей. Многие считали, что эти деньги — личная заслуга Трампа. Хотя на самом деле финансирование шло из бюджета, который утверждал Конгресс.

Решения Джо Байдена часто проходят незамеченными для широкой публики. И в этом, говорят эксперты, может быть его сила. В случае возвращения Трампа к власти его, скорее всего, ждёт не резкая смена курса, а, наоборот, попытка "приватизировать" успехи администрации Байдена. Такие прогнозы делает Washington Post.

Но есть нюанс: Байдену частенько ставят в укор, что он не связывает свои достижения с собственным именем. Для примера можно вспомнить те же стимуляционные выплаты. Многие до сих пор ассоциируют их исключительно с Трампом.