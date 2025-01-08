Владимир Зеленский планирует выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах 2025 года, сообщает украинское издание «Телеграф». В окружении действующего главы государства уверяют, что решение уже принято, хотя сам Зеленский пока публично не подтверждает свои планы.

Планы действующего президента Украины Владимира Зеленского на участие в президентских выборах 2025 года вызывают широкий интерес как внутри страны, так и за ее пределами. Источники, близкие к окружению Зеленского, утверждают, что он намерен вновь бороться за пост главы государства. Однако его шансы на победу во многом зависят от того, будет ли баллотироваться экс-главком Валерий Залужный.

По данным украинского издания «Телеграф», уровень доверия к Зеленскому остается достаточно высоким — около 52%. Тем не менее, Залужный, бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины, остается его главным конкурентом. Социологические опросы показывают, что популярность Залужного нередко превосходит рейтинги действующего президента.

Публично Зеленский избегает заявлений о своем переизбрании, подчеркивая, что его приоритетом остается завершение вооруженного конфликта. Однако, по словам инсайдеров, решение баллотироваться уже принято.

Согласно данным издания The Economist, выборы на Украине ожидаются не ранее 25 мая 2025 года. Пока же проведение голосования невозможно из-за действия военного положения. Несмотря на это, страна постепенно готовится к избирательной кампании.

Секретные опросы, на которые ссылается The Economist, показывают, что если Залужный станет кандидатом, Зеленский может столкнуться с серьезными трудностями на выборах.

Большинство украинцев выступает против проведения выборов в условиях военных действий. Исследование Киевского международного института социологии (КМИС), проведенное в декабре 2024 года, выявило, что 84% опрошенных поддерживают перенос голосования до окончания конфликта. В феврале того же года аналогичный опрос показал, что 69% граждан считают, что Зеленский должен оставаться президентом до завершения военного положения.

Зеленский сам неоднократно заявлял, что выборы в условиях конфликта требуют огромных финансовых затрат и сложной организации, особенно для тех, кто находится на ЛБС.

Важной датой для Украины станет 20 января 2025 года, когда в США пройдет инаугурация Дональда Трампа. Новый президент США неоднократно заявлял о намерении прекратить конфликт с Россией. Украинские эксперты считают, что возможные политические изменения во многом будут зависеть от позиции Трампа по отношению к Украине.

Одновременно украинские политики внимательно следят за сигналами из Вашингтона. Хотя прямых заявлений о выборах на Украине не ожидается, многие надеются на изменение внешнеполитического курса, что может повлиять на внутреннюю ситуацию в стране.