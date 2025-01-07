Французский президент Эмманюэль Макрон выразил обеспокоенность влиянием Илона Маска на европейскую политику, обвинив предпринимателя в поддержке крайне правых движений и вмешательстве в выборы. Заявление прозвучало на фоне нарастающего напряжения между европейскими лидерами и владельцем крупнейшей социальной сети, чьи высказывания и действия вызывают острые дискуссии в политических кругах.

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с резкой критикой в адрес владельца одной из крупнейших социальных сетей. В своей речи, произнесенной в Елисейском дворце перед послами, он затронул влияние социальных медиа на международные процессы и вмешательство в европейские выборы.

Во время своей речи Макрон обратил внимание на угрозу вмешательства в политические процессы со стороны владельцев технологических гигантов. Он отметил, что десять лет назад никто бы не поверил, что такие фигуры, как владельцы социальных сетей, смогут напрямую влиять на политическую повестку в Европе. По его словам, подобные действия могут подрывать демократические устои.

Хотя Макрон не упомянул имя Илона Маска напрямую, контекст его речи ясно указывает на связь с действиями предпринимателя. Французские СМИ, включая Libération, отмечают, что Маск открыто поддерживает немецкую партию «Альтернатива для Германии», известную своими крайне правыми взглядами. Это, по мнению экспертов, вызывает беспокойство в европейских политических кругах.

За последние недели Маск неоднократно критиковал руководителей европейских стран в социальной сети X. Так, канцлер Германии Олаф Шольц был назван «дураком», а президент Франк-Вальтер Штайнмайер — «антидемократическим тираном». Ответ Берлина был лаконичным: Германия остается сильной демократией, а Шольц подчеркнул, что не намерен поддаваться на провокации и «кормить троллей».

Европейский лидер заявил, что необходимо срочно укреплять оборонную промышленность континента. Макрон подчеркнул, что отсутствие независимости в этой сфере приведет к постоянной зависимости от американских технологий и ресурсов. На фоне растущих международных угроз, такие шаги кажутся не только целесообразными, но и неизбежными.

В своей речи Макрон также обратился к Дональду Трампу, отметив, что Франция остается надежным союзником США. Однако, по его словам, только сильная и самостоятельная Европа сможет обеспечить уважение и партнерство на равных условиях. Он добавил, что слабость европейских стран может привести к политической изоляции.