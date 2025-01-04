На фоне усиления санкционного давления на Россию поставки урана остаются вне ограничений. Германия увеличивает импорт сырья для атомной отрасли, параллельно заявляя о планах сократить зависимость от российских ресурсов.

В 2024 году импорт урана из России в Германию вырос на 70% по сравнению с предыдущим годом. По данным Der Spiegel, в страну поступило не менее 68,6 тонны урана. Эти цифры подтвердило Министерство окружающей среды, энергетики и защиты климата Нижней Саксонии.

Поставки идут от дочерних структур «Росатома» и направляются на завод Advanced Nuclear Fuels (ANF) в Лингене. Там из российского урана изготавливают топливные элементы для атомных электростанций.

На сегодняшний день уран не включен в санкционные перечни. Поставки полностью легальны и соответствуют действующему законодательству. Как заявляет Федеральное министерство Германии, запрет на импорт или экспорт ядерного топлива из России Европейским союзом пока не введен.

В планах завода в Лингене к 2030 году перейти на производство собственного топлива. Это поможет снизить зависимость от российских поставок и укрепить энергетическую независимость Европы. Однако пока, 19 реакторов ВВЭР в пяти странах ЕС (Болгарии, Чехии, Финляндии, Венгрии и Словакии) требуют стабильного и безопасного топлива.

В апреле 2023 года вице-канцлер Германии Роберт Хабек выступил с инициативой ввести санкции против стран, продолжающих закупать российский уран. Это заявление он сделал после визита в Киев, где обсуждалась зависимость Европы от ядерного топлива из России.

Украина прямо ставит вопрос: почему российский уран не под санкциями? Хабек признал, что этот шаг неизбежен, хотя он принесет трудности странам, использующим реакторы ВВЭР. Одновременно он подчеркнул важность строгого соблюдения уже введенных санкций, указав на попытки России обходить их через третьи страны.

России В ноябре 2024 года Россия ограничила экспорт обогащенного урана в США в ответ на западные санкции. Исключение составляют разовые лицензии, выдаваемые Федеральной службой по техническому и экспортному контролю.