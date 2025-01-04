Она подчеркнула необходимость срочных действий для модернизации инфраструктуры и поиска новых решений, чтобы справиться с последствиями изменения климата.

В последние годы вопрос нехватки воды в Европе стал выходить на первый план, затмевая даже энергетический кризис. Еврокомиссар по окружающей среде Джессика Розуолл подчеркнула, что Европейскому союзу необходимо срочно заняться этой проблемой. Она призвала пересмотреть приоритеты и уделить больше внимания водным ресурсам, которые становятся стратегически важным фактором.

По словам Розуолл, основной причиной дефицита воды являются изменения климата. Участившиеся засухи и аномально высокие температуры приводят к снижению уровня рек и водоемов, что в свою очередь затрудняет транспортировку грузов и негативно сказывается на сельском хозяйстве. Например, в 2023 году крупные регионы Европы пострадали от засух, что вызвало резкое падение урожайности и создало сложности для водного транспорта.

Кроме климатических факторов, на проблему влияет изношенность инфраструктуры. Протекающие трубы и устаревшие очистные сооружения создают дополнительные потери воды. Розуолл подчеркивает, что без модернизации системы водоснабжения ситуация будет только ухудшаться.

Согласно отчету Европейского агентства по окружающей среде, ежегодно от нехватки воды страдает около 20% территории ЕС и почти треть его населения. Исследования показывают, что количество и интенсивность засух в регионе увеличились на 20% за последние три десятилетия и продолжают расти.

Институт мировых ресурсов прогнозирует, что к 2030 году глобальный спрос на пресную воду превысит доступное предложение на 56%.

Джессика Розуолл отметила, что поиск новых источников финансирования играет важную роль в решении проблемы. Это касается как ремонта инфраструктуры, так и создания инновационных систем водоочистки. При этом она указала на необходимость упрощения существующего законодательства в области охраны природы. По ее словам, многие законы дублируют друг друга, но не работают эффективно.

Вопрос повышения тарифов на воду остается открытым. Как подчеркнула Розуолл, решение об этом принимают муниципалитеты, однако новые механизмы финансирования помогут минимизировать нагрузку на потребителей.

Эксперты предупреждают, что нехватка воды может стать причиной социальных и экономических потрясений. Уже сейчас на фоне дефицита воды в ряде стран наблюдаются конфликты между различными группами населения. Например, фермеры во Франции и Испании, крупнейших потребителях воды в Европе, сталкиваются с жесткой конкуренцией за доступ к ресурсам.