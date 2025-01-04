В Приднестровье из-за прекращения поставок газа начались веерные отключения электричества, полностью остановлено центральное отопление. Регион столкнулся с дефицитом энергии, а запасы угля и газа покрывают лишь минимальные нужды.

После остановки транзита российского газа через Украину, в Приднестровье начались серьезные проблемы. Газ перестал поступать в регион и это обернулось масштабными отключениями отопления, остановкой заводов и нехваткой энергии.

С 3 января в регионе начали отключать свет по расписанию. Власти опубликовали график: электроэнергию будут отключать четыре раза в день, с 18:00 до 22:00, на час. Приднестровье разделили на четыре зоны, и каждая будет погружаться во тьму по очереди. Но это еще не все. Из-за проблем с энергосистемой, отключения могут затянуться на дополнительные полчаса.

С 1 января Молдавская ГРЭС, которая принадлежит «Интер РАО», переключилась на уголь. Правда, запасов этого топлива хватит лишь до 20 февраля. А вот заводам и фабрикам — тем совсем худо. Работают только те, что производят еду.

Как отметил Сергей Оболоник, глава Минэкономразвития, на складах республики накопили 13 миллионов кубов газа. Этого хватит только на жизненно важные объекты: больницы, магазины, общепит, да и то — лишь для готовки. В южных районах газа хватит на 20 дней, а на севере — всего на 10.

С нового года центральное отопление в Приднестровье полностью отключили. Без тепла остались жилые дома, госучреждения и бизнес. Лишь больницы и соцобъекты с круглосуточным пребыванием людей продолжают получать тепло.