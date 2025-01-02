Один из представителей верховного лидера Ирана сделал резкое заявление, которое привело к напряжённости в отношениях между Тегераном и Баку. В Иране поспешили опровергнуть эти слова, заявив, что они не отражают официальную позицию страны.
Азербайджанское министерство иностранных дел вызвало временного поверенного в делах посольства Ирана в Баку Сейеда Джафара Агайи Марьяна. И, как водится в таких ситуациях, Баку выразил свой протест и потребовал, чтобы провокационные высказывания прекратились, ведь по мнению азербайджанцев, они идут вразрез с духом добрососедства.
Причиной конфликта стало заявление иранского представителя, имама-джумы провинции Ардебиль Сейеда Хасана Амели. Оно было сделано 29 декабря и транслировалось по государственному каналу. В своей речи Амели затронул Азербайджан и лично президента Ильхама Алиева.
В МИД Азербайджана также обратили внимание на растущую антиазербайджанскую риторику среди иранских граждан. Подобные настроения, как замечают в ведомстве, подогреваются определёнными силами и могут угрожать отношениям двух стран.
Тегеран официально подтвердил вызов своего дипломата и через Моджтабу Демирчилу, помощника министра иностранных дел Ирана, заявил, что слова, прозвучавшие в Ардебиле, не отражают официальную позицию страны. Он подчеркнул, что Иран стремится к укреплению дружественных отношений с соседями, включая Азербайджан.
Демирчилу подчеркнул: отношения двух народов основываются на глубоких исторических, культурных и религиозных связях, и несмотря на временные разногласия, Иран стремится к стабильности и сотрудничеству в регионе.
Азербайджан, в свою очередь, рассчитывает на конструктивный диалог и прекращение разрушительных тенденций.