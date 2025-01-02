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МИД Азербайджана выразил протест послу Ирана из-за оскорблений в адрес Алиева
Азербайджан выразил решительный протест Ирану из-за оскорблений в адрес президента Ильхама Алиева. Баку потребовал немедленного прекращения провокационных высказываний, которые нарушают дух добрососедских отношений между двумя странами. Напряженность возникла после критики, озвученной иранским представителем на государственном телеканале.

Один из представителей верховного лидера Ирана сделал резкое заявление, которое привело к напряжённости в отношениях между Тегераном и Баку. В Иране поспешили опровергнуть эти слова, заявив, что они не отражают официальную позицию страны.

Азербайджанское министерство иностранных дел вызвало временного поверенного в делах посольства Ирана в Баку Сейеда Джафара Агайи Марьяна. И, как водится в таких ситуациях, Баку выразил свой протест и потребовал, чтобы провокационные высказывания прекратились, ведь по мнению азербайджанцев, они идут вразрез с духом добрососедства.

Причиной конфликта стало заявление иранского представителя, имама-джумы провинции Ардебиль Сейеда Хасана Амели. Оно было сделано 29 декабря и транслировалось по государственному каналу. В своей речи Амели затронул Азербайджан и лично президента Ильхама Алиева. 

В МИД Азербайджана также обратили внимание на растущую антиазербайджанскую риторику среди иранских граждан. Подобные настроения, как замечают в ведомстве, подогреваются определёнными силами и могут угрожать отношениям двух стран.

Тегеран официально подтвердил вызов своего дипломата и через Моджтабу Демирчилу, помощника министра иностранных дел Ирана, заявил, что слова, прозвучавшие в Ардебиле, не отражают официальную позицию страны. Он подчеркнул, что Иран стремится к укреплению дружественных отношений с соседями, включая Азербайджан.

Демирчилу подчеркнул: отношения двух народов основываются на глубоких исторических, культурных и религиозных связях, и несмотря на временные разногласия, Иран стремится к стабильности и сотрудничеству в регионе.

Азербайджан, в свою очередь, рассчитывает на конструктивный диалог и прекращение разрушительных тенденций.

#иран #азербайджан
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