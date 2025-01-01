Германия продолжает активно поддерживать Украину, несмотря на критику и внутренние политические кризисы. Канцлер Шольц заявляет о приверженности помощи, но сталкивается с претензиями Зеленского и напряжением в отношениях с Россией.

Германия собирается продолжать поддерживать Украину на высоком уровне. Канцлер Олаф Шольц в своем новогоднем обращении отметил, что Берлин будет действовать уверенно и хладнокровно, чтобы не допустить эскалации.

Канцлер заявил, что Германия останется одной из главных стран, помогающих Украине. Он подчеркнул, что правительство не бросит Киев на произвол судьбы. Эти слова подтверждают долгосрочную стратегию Берлина по поддержке Украины.

С начала конфликта Германия вложила в помощь Украине внушительные суммы. По данным Кильского института, с января 2022 по октябрь 2024 года поддержка составила €15,7 млрд. Это второй показатель в мире после США. Из них на военные нужды ушло 0,38% ВВП Германии — довольно значимая доля.

Однако далеко не все гладко. Президент Украины Владимир Зеленский выражал недовольство отказом Германии поставлять ракеты TAURUS. Также Киев неоднозначно относится к переговорам Шольца с Владимиром Путиным.

Россия, в свою очередь, не раз заявляла, что западная поддержка только затягивает конфликт. Подобные заявления усиливают напряженность между Москвой и Берлином.

В самой Германии ситуация тоже неспокойная. В ноябре 2024 года распалась правящая коалиция, что привело к досрочным выборам, намеченным на 23 февраля. Популярность Шольца падает, особенно после неудач на региональных выборах в восточных землях.

Основным соперником Шольца на выборах стал лидер ХДС/ХСС Фридрих Мерц. Его подход к украинскому кризису куда жестче: он выступает за отправку войск НАТО и передачу дальнобойных ракет. Шольц категорически против таких шагов, предупреждая о последствиях. Москва уже заявила, что такие действия могут иметь серьезные последствия.