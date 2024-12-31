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ГРЭС в Приднестровье остановит поставки электроэнергии в Молдову
С 1 января 2025 года Приднестровская ГРЭС прекратит поставки электроэнергии в Молдову, что затронет около 80% потребностей страны в электричестве.

С 1 января 2025 года Молдавская ГРЭС (Кучурганская ТЭЦ), которая расположена в непризнанном Приднестровье, прекращает поставки электроэнергии в Молдову. Эта ТЭЦ обеспечивала примерно 80% потребностей страны в электричестве, и для Молдовы это может стать настоящим ударом.

Молдавская ГРЭС долгое время была основным источником электроэнергии для Молдовы. Как сообщил советник директора молдавского государственного предприятия Energocom Виктор Бынзарь в интервью телеканалу Moldova 1, контракт с ГРЭС не был продлён. Главная причина — неопределённость с поставками газа, который необходим для работы станции.

ГРЭС, расположенная в Днестровске, не может заключить новый контракт, не имея уверенности в стабильности поставок газа. А без газа ГРЭС не может производить электричество. Это решение станет окончательным с 1 января 2025 года, и Молдова будет вынуждена искать другие источники энергии.

Молдавский Energocom уже заключил договоры с местными производителями энергии, которые используют солнечные панели и ветряные турбины. Конечно, это возобновляемые источники, но они не смогут полностью покрыть потребности страны, особенно зимой, когда потребление энергии возрастает.

Кроме того, молдавская сторона активно работает с международными партнерами, чтобы найти дополнительные пути снабжения энергией. Одним из вариантов является закупка электроэнергии через Европейскую сеть операторов транспортных систем. Также обсуждается использование нераспределенных мощностей на границе с Европейским Союзом и Украиной — Молдова зарезервировала 15% (315 МВт) электроэнергии через эти каналы.

Помимо энергетического кризиса, Молдова столкнулась с задолженностью по газу перед Россией. В 2021 году была подписана пятилетняя сделка с «Газпромом» на поставки газа, в рамках которой Кишинев должен был выплатить долг. Однако, в конце ноября 2024 года премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что Кишинев не намерен оплачивать этот долг, который, по его мнению, не существует.

В ответ на это «Газпром» предупредил компанию «Молдовагаз», что с 1 января 2025 года прекращает поставки газа в Молдову. Причина — невыполнение условий контракта и неоплаченные долги. Это только усугубляет положение, ведь газ — это основной источник энергии для отопления и выработки электричества в стране.

«Молдовагаз» заявила, что для обеспечения потребностей населения газ будет закупаться на европейских и региональных рынках. Контракты с другими поставщиками позволяют обеспечить потребление газа до конца марта 2025 года. Однако, учитывая возможные перебои, особенно зимой, молдавское правительство продолжает искать альтернативные источники газа, через Украину и Румынию.

Кризис затронет не только Молдову, но и Приднестровье, где в декабре 2024 года был введен режим чрезвычайного положения. В Приднестровье с января 2025 года планируется отключение централизованного отопления и горячей воды в жилых домах, что ещё раз подчеркивает масштаб проблемы.


#газ #газпром #тэц #грэс #energocom #молдавская
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