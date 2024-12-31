В 2024 году компания AB InBev Efes была передана во временное управление российской группе "Вместе" после неудачных попыток турецкой Anadolu Efes выкупить долю бельгийского партнёра. В то же время ожидается рост цен на продукцию из-за повышения затрат на производство и логистику.

До недавнего времени AB InBev Efes была одной из последних крупных пивоваренных компаний в России, контролируемых иностранцами. Турецкий Anadolu Efes с конца 2023 года активно пытался выкупить долю бельгийского AB InBev. Но правительственная комиссия не одобрила предложенную сделку.

В 2024 году было подписано указ о передаче компании AB InBev Efes во временное управление российской группы "Вместе". Группа получила в управление 15,8 миллиардов обычных акций и более 90 тысяч привилегированных акций.

Группа "Вместе", теперь управляющая пивоваренной гигантской компанией, принадлежит российскому предпринимателю Николаю Тюрникову. Основной бизнес компании — разработка программного обеспечения и консультационные услуги в финансовой сфере. Несмотря на убытки в 2023 году (7,23 миллиона рублей), Тюрников активно развивает бизнес в самых разных направлениях. Группа также владеет "Правокард" — фирмой, которая предоставляет услуги в области налоговых и юридических консультаций.

Как справится Тюрников с управлением крупной пивоваренной компанией в условиях нестабильности экономики — покажет время.

С момента, когда турецкая компания Anadolu Efes начала пытаться выкупить долю AB InBev в российском бизнесе, прошло немало времени. Правительственная комиссия не дала одобрение первоначальному варианту сделки. Но вот в октябре 2024 года стороны согласовали новый путь: Anadolu Efes купил долю AB InBev в российском бизнесе, а бельгийский концерн взамен получил долю в украинской части бизнеса турков. Вроде бы всё нормально, но реализация сделки по-прежнему требует преодоления множества юридических и экономических барьеров.

В 2023 году выручка выросла на 11,4%, составив 108,6 миллиарда рублей. Чистая прибыль достигла 16,7 миллиарда рублей. Продукция компании также показала хорошие результаты: 23,2 миллиона гектолитров пива и 527,7 тысяч гектолитров кваса, сидра и воды. Вроде бы, всё в порядке. Но повышение цен неизбежно. С 1 января компании пришлось поднять цены на свою продукцию на 9-10%. Причина — рост затрат на производство и логистику.



