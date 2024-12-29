Словацкая компания SPP обсуждает сотрудничество с азербайджанской SOCAR для поставок газа в Европу. При этом российский газ может быть частью схемы транзита через Украину, что вызывает интерес и дискуссии среди стран-участниц. Венгрия предлагает передавать газ на своей границе, а Россия настаивает на соблюдении долгосрочных контрактов.

Словацкая компания Slovensky Plynarensky Priemysel (SPP) активно обсуждает сотрудничество с азербайджанской нефтяной корпорацией SOCAR. Как сообщает Bloomberg, SOCAR рассматривает возможность закупки газа у России с последующей его отправкой в Европу.

SPP, оператор Eustream, венгерская MOL, а также австрийские и итальянские энергетические компании призвали Украину не закрывать транзит российского газа. Речь идет о существенных объемах — около 15 миллиардов кубометров в год. Этот маршрут всё ещё остаётся жизненно важным для европейской энергетической стабильности, несмотря на политическую турбулентность.

Венгрия, со своей стороны, предложила интересную задумку. Премьер-министр Виктор Орбан заявил, что газ может передаваться в венгерскую собственность прямо на российско-украинской границе. Ведутся переговоры сразу с обеими сторонами — Россией и Украиной — чтобы сохранить маршрут в рабочем состоянии.

Президент Владимир Путин обозначил, что ряд стран, включая Венгрию, Словакию, Турцию и Азербайджан, выражали желание взять под контроль транзит через Украину. Но такие инициативы он категорически отверг, сославшись на долгосрочные контракты «Газпрома», которые действуют до 2035 года и даже до 2049-го. Пересмотр этих контрактов потребует сложнейших юридических манёвров, что, по словам Путина, практически невозможно.