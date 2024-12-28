Заявление президента России Владимира Путина о невозможности продления контракта на транзит газа через Украину вызвало рост цен на европейском рынке. Фьючерсы подорожали, а запасы газа в хранилищах стремительно падают. Европейские лидеры ищут решения, но разногласия и позиция Киева ставят под сомнение стабильность поставок после 2025 года.

Заявление Владимира Путина о том, что продлить контракт на транзит газа через Украину невозможно, вызвало переполох на газовом рынке Европы. Цены взлетели: голландские фьючерсы, которые задают тон всему европейскому рынку, подскочили на 3,38% и добрались до отметки €47,27 за 1 МВт·ч.

Новость тут же отразилась на рынке. Фьючерсы добавили 5% — максимум за последнюю неделю. На этом фоне запасы в подземных хранилищах Европы упали ниже 75%.

Президент России заявил, что отказ Украины от продления контракта ударил по самой Европе. По его словам, быстро подписать новый договор, мол, «за три-четыре дня» не выйдет: слишком много бюрократии и обязательств у «Газпрома».

Премьер Венгрии Виктор Орбан предложил хитрую схему: передавать газ в венгерскую собственность прямо на границе России и Украины. А глава Словакии Роберт Фицо, который недавно встретился с Путиным в Москве, заверил, что Россия готова качать газ и дальше, но только если Киев даст добро. А это, по его мнению, после 1 января 2025 года маловероятно.

Украинский премьер Денис Шмыгаль уже заявил, что транзит российского газа через страну полностью остановится 1 января 2025 года, ровно в 7 утра. Для Европы это значит одно: придется искать новые способы обеспечить себя энергоресурсами.