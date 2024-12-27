Самолет Embraer 190, следовавший рейсом Баку — Грозный, потерпел крушение в районе Актау. Причиной трагедии называют внешнее вмешательство, хотя есть версия о взрыве кислородного баллона. Расследование продолжается, а авиакомпания AZAL временно приостановила рейсы в Россию.

Министр транспорта Азербайджана, следом за авиаперевозчиком Azerbaijan Airlines, сообщил, что катастрофа самолета на маршруте Баку — Грозный произошла из-за внешнего воздействия. В Кремле же призвали не забегать вперед и дождаться официальных выводов следствия.

Рашад Набиев, глава транспортного ведомства, отметил, что первые данные расследования указывают на внешнее вмешательство. Он подчеркнул: обломки самолета, найденные на месте трагедии, и свидетельства очевидцев говорят в пользу этой версии. «Экспертные заключения базируются на совокупности доказательств, указывающих на внешнее влияние», — заявил министр.

Ранее и представители Azerbaijan Airlines намекнули на возможность «физического и технического вмешательства», подчеркнув важность углубленного изучения всех обстоятельств.

Со слов Набиева, российская сторона предположила, что причиной трагедии мог стать взрыв кислородного баллона в салоне. Но министр добавил, что эта версия требует тщательной проверки.

Кроме того, он отметил, что действия экипажа в критический момент были максимально профессиональными. Благодаря этому удалось сохранить жизни многим пассажирам. Самолет совершил вынужденную посадку в сложных условиях, подчеркнул он.

Катастрофа произошла 25 декабря в районе Актау. Лайнер Embraer 190, следовавший рейсом из Баку в Грозный, потерпел крушение. На борту находились 67 человек, включая экипаж из пяти человек. Из них погибли 38, остальные 29 выжили. Среди пассажиров было 16 граждан России, из которых семеро стали жертвами трагедии.

Очевидцы рассказывали о мощном взрыве в воздухе, который, вероятно, и стал причиной аварии. Однако первоначальные версии, озвученные Росавиацией и Azerbaijan Airlines, связывали катастрофу с возможным столкновением самолета с птицами.

По словам главы Росавиации Дмитрия Ядрова, самолету не удалось приземлиться в Грозном из-за плотного тумана. Более того, в регионе действовала операция «Ковер» из-за угрозы террористических атак. Экипажу предлагали альтернативные аэропорты, но командир выбрал посадку в Актау.

Кремль, комментируя случившееся, снова подчеркнул важность воздержания от поспешных выводов до окончания расследования.

После трагедии AZAL решила временно отменить рейсы в десять российских городов, включая Сочи, Грозный, Махачкалу, Саратов и Нижний Новгород.