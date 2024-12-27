Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Разгон М
Власти Азербайджана считают, что причиной крушения Embraer 190 стало внешнее воздействие
Самолет Embraer 190, следовавший рейсом Баку — Грозный, потерпел крушение в районе Актау. Причиной трагедии называют внешнее вмешательство, хотя есть версия о взрыве кислородного баллона. Расследование продолжается, а авиакомпания AZAL временно приостановила рейсы в Россию.

Министр транспорта Азербайджана, следом за авиаперевозчиком Azerbaijan Airlines, сообщил, что катастрофа самолета на маршруте Баку — Грозный произошла из-за внешнего воздействия. В Кремле же призвали не забегать вперед и дождаться официальных выводов следствия.

Рашад Набиев, глава транспортного ведомства, отметил, что первые данные расследования указывают на внешнее вмешательство. Он подчеркнул: обломки самолета, найденные на месте трагедии, и свидетельства очевидцев говорят в пользу этой версии. «Экспертные заключения базируются на совокупности доказательств, указывающих на внешнее влияние», — заявил министр.

Ранее и представители Azerbaijan Airlines намекнули на возможность «физического и технического вмешательства», подчеркнув важность углубленного изучения всех обстоятельств.

Со слов Набиева, российская сторона предположила, что причиной трагедии мог стать взрыв кислородного баллона в салоне. Но министр добавил, что эта версия требует тщательной проверки.

Кроме того, он отметил, что действия экипажа в критический момент были максимально профессиональными. Благодаря этому удалось сохранить жизни многим пассажирам. Самолет совершил вынужденную посадку в сложных условиях, подчеркнул он.

Катастрофа произошла 25 декабря в районе Актау. Лайнер Embraer 190, следовавший рейсом из Баку в Грозный, потерпел крушение. На борту находились 67 человек, включая экипаж из пяти человек. Из них погибли 38, остальные 29 выжили. Среди пассажиров было 16 граждан России, из которых семеро стали жертвами трагедии.

Очевидцы рассказывали о мощном взрыве в воздухе, который, вероятно, и стал причиной аварии. Однако первоначальные версии, озвученные Росавиацией и Azerbaijan Airlines, связывали катастрофу с возможным столкновением самолета с птицами.

По словам главы Росавиации Дмитрия Ядрова, самолету не удалось приземлиться в Грозном из-за плотного тумана. Более того, в регионе действовала операция «Ковер» из-за угрозы террористических атак. Экипажу предлагали альтернативные аэропорты, но командир выбрал посадку в Актау.

Кремль, комментируя случившееся, снова подчеркнул важность воздержания от поспешных выводов до окончания расследования.

После трагедии AZAL решила временно отменить рейсы в десять российских городов, включая Сочи, Грозный, Махачкалу, Саратов и Нижний Новгород. 

#самолет #крушение #министр транспорта
3
Показать комментарии (3)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России построили мост, который вошел в топ-20 крупнейших автомобильных мостов страны
2
Volkswagen может возобновить производство в России в 2025 году
5
В Кремле допустили судебное расследование из-за передачи Украине $1 млрд доходов от активов РФ
+
RX 9070 XT получит частоту до 3,1 GHz, TDP 260–330 Вт и производительность на уровне RTX 4080
7
Концептуальное изображение Google Pixel 10 Pro показывает горизонтальное расположение камер
3
ФАС проверит влияние стоимости перевозок на рост стоимости продуктов
+
Глава Минфина РФ против криптовалютных резервов
+
NVIDIA и AMD спешат выпустить GPU следующего поколения, чтобы избежать новых пошлин Трампа
7
Россия вводит в строй новейшую антидроновую систему на базе АК-12
2
Grand Theft Hamlet получила 94% положительных отзывов
+
Благодаря развитым бортовым системам Су-35С способен успешно конкурировать с F-16 в воздушном бою
1
Рестомод Mercedes-Benz 190 E Evolution II от HWA получил роскошный интерьер
+
Microsoft подтвердила проблему с установкой обновлений на Windows 11 24H2
1
В Балтийском море повреждён подводный кабель Estlink-2, соединяющий Финляндию и Эстонию
3
"Герань-2" непривычно снизилась в момент вчерашней атаки и избежала перехвата украинскими военными
+
AMD Radeon RX 9070 XT при мощности в диапазоне 260-330 Вт будет работать на частоте до 3,1 ГГц
+
Эксперт Даманцев: Украинский F-16 предположительно сбит сверхдальнобойной ракетой Р-37М в Запорожье
+
Военный эксперт предложил восстановить производство многоцелевого тягача-транспортера МТ-Т «Эней»
1
Redmi K80 Ultra будет оснащен Dimensity 9400+
+
Чипсет среднего класса Dimensity 8400 в составе Redmi Turbo 4 почти догнал Snapdragon 8 Gen 3
2

Популярные статьи

В Китае совершил полёт истребитель 6-го поколения, "скопированный" с американского проекта NGAD
21
Небольшое сравнение термопаст: Noctua NT-H1. Arctic MX-6, Arctic MX-4, Coolmoon MT 8
107
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр с 60+ FPS (Декабрь)
34
Мое несерьезное мнение по поводу эволюции компьютерных комплектующих и периферии в 2025 году
16
5 причин, по которым я отложу прохождение S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl на пару лет
42
Ретро-обзор: видеокарта nVidia Riva TNT2 Pro 16Mb в исполнении «мечта барыги»
52
Если вы потеряли свой смартфон – незамедлительно сделайте эти 5 действий
8
Подборка максимально сложных и требовательных к навыкам игрока игр разных жанров (18+)
2
Обзор и тестирование корпуса Formula V Line Crystal Z9 Floe
12
О загадочном хрустальном черепе Митчелла-Хеджеса и его секретах для современной науки
7

Сейчас обсуждают

Дмитрий Копаев
01:15
В принципе согласен с автором. Единственно чем вторая часть превосходит ту же сбору Аномали Гамма, так это качеством 3д моделей - в остальном она сильно отстает
5 причин, по которым я отложу прохождение S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl на пару лет
kilobait3
00:54
ничто не мешает распаять все разъемы. или время полноценного представителя мира ПК прошло? пользователь сменил гика, как водитель в свое время шофера.
Мое несерьезное мнение по поводу эволюции компьютерных комплектующих и периферии в 2025 году
kilobait3
00:52
сделай модель для схемотехники плат и вентиляторов в частности. только так получается все логично.
Мое несерьезное мнение по поводу эволюции компьютерных комплектующих и периферии в 2025 году
Cowboy Huggies
00:47
Ботоферма хорошо поработала, только вот толку 0 от неё.
Можно ли экономить на блоке питания при сборке игрового ПК
Mike3000
00:47
А где тег "психиатрия"?
Медведев: Европа должна быть наказана за своё поведение по отношению к России
kilobait3
00:42
ты из тех кто не верил, что бинарная архитектура это часть математики и никогда не заменит деревянные счеты. а сидишь сегодня за ПК и получаешь доступ ко всему цифровому контенту из любой точки планет...
Миллионы графических процессоров и гигаватты энергии нужны для технологического прорыва в сфере ИИ
Geek Goldhead
00:41
Когда сказать нечего, надо пороть хрень и не подкреплять никакой аргументацией. Этому тебя учили?)
Будущая Nintendo Switch 2 может стать главной консольной неудачей десятилетия
kilobait3
00:39
используя в это время ИИ который поможет провертеть миллионы вариантов без участия человека и сэкономит очень много времени.
Миллионы графических процессоров и гигаватты энергии нужны для технологического прорыва в сфере ИИ
kilobait3
00:36
по сути смотря с чем сравнить. есть алгоритм распределения вычислений. ИИ название носит само ядро, так как имеет природно-заложенный человеком алгоритм выборок на основе содержимого. с человеческим и...
Миллионы графических процессоров и гигаватты энергии нужны для технологического прорыва в сфере ИИ
Юра Бренцис
00:32
Её вытеснила 7900gre, она предпочтительнее хотя я сам 7800хт пользуюсь и это была очень крутая покупка за 500 бачей в 2023 ещё до выпуска 7900gre на мировой рынок и рефпеша от нвидии
Эксперты назвали лучшие видеокарты 2024 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем