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Зурабишвили поддержала оппозицию, ей угрожает уголовное дело
Президент Грузии Саломе Зурабишвили оказалась в центре политического конфликта, поддерживая оппозицию, которая отвергает результаты парламентских и президентских выборов. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о возможном уголовном преследовании, если она не покинет резиденцию после завершения срока её полномочий. В ответ Зурабишвили призвала граждан объединиться против власти, а её сторонники отказались занимать места в парламенте.

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе предупредил: если Зурабишвили не покинет президентскую резиденцию после 29 декабря, ей грозит уголовное дело. Он заявил, что президент должна поступить по закону и не доводить дело до скандала.

«Думаю, у неё хватит благоразумия не переступать рамки Уголовного кодекса», — добавил Кобахидзе. По его словам, ситуация может обернуться неприятностями и для тех, кто решит остаться с ней в резиденции.

Этой осенью в Грузии прошли парламентские выборы, в которых победу одержала правящая партия «Грузинская мечта». Однако оппозиция и Зурабишвили заявили о нарушениях, что вылилось в массовые протесты.

14 декабря новым президентом стал Михаил Кавелашвили, кандидат от той же «Грузинской мечты». Эти выборы прошли по новой схеме — решение принимала коллегия из 300 делегатов, где большинство принадлежало правящей партии.

Зурабишвили резко выступила против итогов выборов и призвала граждан к сплочению ради борьбы с правительством. Она заявила, что покидать Грузию не намерена, даже несмотря на угрозы.

Оппозиционные силы, такие как «Коалиция за перемены» и «Единство — Национальное движение», поддержали её, назвав единственным легитимным представителем страны. Они отказались принимать мандаты в парламенте, выразив недоверие к курсу правящей партии.

#грузия #ираклий кобахидзе #зурабишвили
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