Обновленные седаны Citroёn C4 начали производить на калужском заводе «Автомобильные технологии». В 2023 году стартовало их серийное производство. Доступная комплектация Feel Edition оснащена 1,6-литровым двигателем на 115 л.с. с передним приводом и автоматической коробкой передач. Цена новинки — 2,65 миллиона рублей.

На российский рынок пришли обновленные седаны Citroёn C4. Их производство запустили на калужском заводе «Автомобильные технологии» — бывшем «ПСМА Рус». Этот завод уже занимался сборкой таких популярных моделей, как Citroёn C5 Aircross и Haval M6. Теперь в их компании оказался и Citroёn C4.

Из достоверных источников стало известно, что выпуск Citroёn C4 стартовал в 2023 году на калужском заводе. Когда-то это предприятие было важным звеном в цепочке производства автомобилей Citroёn для России, а теперь оно снова взялось за дело.

Московские дилеры уже представили комплектацию Feel Edition, за которую просят 2,65 миллиона рублей. Под капотом у этого седана бензиновый двигатель объемом 1,6 литра на 115 лошадиных сил. Передний привод, автоматическая коробка передач.