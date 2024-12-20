США ввели санкции против Газпромбанка, но Венгрия добилась временного исключения для оплаты поставок газа. После активных переговоров американцы согласились снять ограничения, что позволяет стране избежать энергетического кризиса.

Газпромбанк попал под американские санкции, но некоторые страны сумели выбить для себя послабления, чтобы не остаться без газа. Венгрия — в первых рядах, да и другие регионы стараются не отставать.

Венгрия одной из первых обратилась к США с просьбой снять запрет на транзакции, связанные с Газпромбанком. Министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что американцы дали временное добро на оплату газа. Это, мол, результат долгих переговоров и активной дипломатии. Что ж, кто стучится, тому открывают.

Сийярто также намекнул, что Венгрия вместе с соседями разработала новую схему оплаты, которая не нарушает санкций. Подробности пока не раскрывают, но уже понятно, что экономические проблемы улаживаются.

Санкции против Газпромбанка ввели 21 ноября, зацепив больше 50 финансовых организаций. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что расчеты за газ будут налажены несмотря ни на что. Ограничения он назвал незаконными и потребовал их отмены.

К слову, ранее США временно разрешили сделки в атомной сфере, что слегка облегчило ситуацию. Но проекты вроде АЭС «Пакш-2» все еще под блокировкой.