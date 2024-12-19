Сбер и МВД объединились для борьбы против дипфейков. В рамках партнерства специалисты объединят усилия для создания инструментов, которые помогут эффективно выявлять и предотвращать использование поддельных видеоматериалов в преступных схемах.

Сбербанк и Министерство внутренних дел подписали соглашение, в котором речь идет о совместной разработке технологий, способных выявлять и блокировать дипфейки. Такой ход направлен на защиту граждан и предотвращение злоупотреблений, связанных с современными цифровыми уловками.

В Сбере уверены: чтобы эффективно противостоять киберугрозам, одной финансовой организации не справиться. Нужна мощная синергия с правоохранительными органами.

Соглашение подписали заместитель председателя правления Сбера Станислав Кузнецов и начальник Экспертно-криминалистического центра МВД генерал-лейтенант полиции Вадим Казьмин.

Партнерство предполагает не только совместную работу, но и активный обмен знаниями между экспертами Сбера и МВД.