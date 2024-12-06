Президент Владимир Путин потребовал держать на строгом контроле строительство мусоросжигающих заводов в России.

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заострил внимание на строительстве мусоросжигающих заводов, призвав к строгому контролю за их реализацией. Главе государства важно знать, как продвигается проект, обещанный еще в 2018 году.

Во время обсуждения Путин обратился к первому вице-премьеру Денису Мантурову с уточняющими вопросами. «Где заводы? Почему задержки? “Ростех” ведь взял на себя эти обязательства?» — спрашивал президент. Мантуров пояснил, что два завода почти готовы и будут запущены в начале следующего года. Площадки для сортировки отходов тоже построены, но не все так просто: часть проблем возникла из-за ухода японских партнеров, и проект пришлось передать «Росатому».

Путин потребовал объяснений по срокам и финансированию: «Получены ли деньги? Где они сейчас? С учетом инфляции и удорожания проекта важно иметь четкий план действий». Президент настаивает на строгом контроле, чтобы избежать непредвиденных проблем.

Мантуров согласился, что локализация и переход на российские технологии требует корректировки графиков, но заверил, что процесс под контролем. Он также пообещал пригласить Путина на открытие заводов. Однако президент подчеркнул, что открытие — это хорошо, но важнее результат: «Сколько заводов должны быть построены и к какому сроку?».

Еще в 2018 году Владимир Путин заявил о необходимости построить к 2024 году 200 мусороперерабатывающих заводов. «Мы должны сделать хотя бы 200», — напомнил он. Задача сложная, ведь переработкой отходов не занимались десятилетиями. Раньше мусор просто свозили на полигоны, а переработка велась минимально и точечно.

Весной 2022 года Мантуров стал первым вице-премьером, а ранее возглавлял Минпромторг. Теперь в его ведении вся промышленность страны, включая оборонную и гражданскую отрасли. «Комплекс, которым он занимается, огромен. Важно не упускать ни одной детали», — отметил Путин на встрече с Мантуровым и главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым.