Илон Маск, назначенный сопредседателем департамента эффективности государственного управления (DOGE), заявил, что лишь 1% американских госслужащих полностью отрабатывают рабочую неделю.

Илон Маск, известный предприниматель и будущий сопредседатель нового департамента эффективности государственного управления DOGE, вновь выступил с критикой бюрократического аппарата США. На этот раз он заявил, что лишь 1% госслужащих действительно отрабатывают полную рабочую неделю.

Маск сделал это заявление в ответ на публикацию New York Post. Издание, ссылаясь на сенатский отчет, сообщило, что только 6% федеральных сотрудников регулярно появляются на рабочем месте. Для сравнения: до пандемии COVID-19 постоянная удаленка была нормой лишь для 3% госслужащих. Однако, по словам Маска, реальное число тех, кто работает по стандартному графику, еще ниже и приближается к 1%.

Он подчеркнул, что исключение составляет персонал охраны и обслуживания. «Если убрать эти категории, остается буквально горстка людей, которые работают 40 часов в неделю. Это катастрофа», — отметил бизнесмен в соцсети Х.

Маск, назначенный Дональдом Трампом на роль сопредседателя DOGE, уже давно говорит о необходимости радикальных перемен в системе госуправления. В числе приоритетов — сокращение федеральных расходов на $2 трлн и реформирование бюрократического аппарата. Маск обещает «встряхнуть систему» и привлечь к ответственности тех, кто неэффективно расходует государственные средства.

По мнению Маска, одним из шагов к оптимизации станет запрет на удаленную работу. Он считает, что такая мера вызовет масштабные увольнения, которые DOGE рассматривает как положительный побочный эффект. Однако он подчеркнул, что важно помочь сокращенным сотрудникам адаптироваться и найти новую работу.