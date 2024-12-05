Минэкономразвития России внедряет планшеты Yadro Kvadra_T на базе Astra Linux Mobile для усиления цифрового суверенитета и безопасности данных.

Минэкономразвития России активно продвигает стратегию импортозамещения, внедряя планшеты отечественного производства на базе операционной системы Astra Linux.

Планшеты Yadro Kvadra_T, работающие на Astra Linux Mobile, разработаны совместно с одним из крупнейших производителей электроники в России.

Решение о переходе на Astra Linux продиктовано его совместимостью с программным обеспечением, применяемым в настольной версии этой ОС. Использование единого репозитория значительно упрощает администрирование рабочих мест, ускоряет обновления и минимизирует риски сбоев.

Минэкономразвития делает ставку на развитие внутреннего ИТ-рынка. В пресс-службе министерства подчеркивают, что использование российских технологий гарантирует надежную защиту данных. Интеграция планшетов на Astra Linux Mobile в повседневную работу руководителей министерства позволяет поддерживать непрерывность процессов даже в мобильных условиях.