Минэкономразвития России активно продвигает стратегию импортозамещения, внедряя планшеты отечественного производства на базе операционной системы Astra Linux.
Планшеты Yadro Kvadra_T, работающие на Astra Linux Mobile, разработаны совместно с одним из крупнейших производителей электроники в России.
Решение о переходе на Astra Linux продиктовано его совместимостью с программным обеспечением, применяемым в настольной версии этой ОС. Использование единого репозитория значительно упрощает администрирование рабочих мест, ускоряет обновления и минимизирует риски сбоев.
Минэкономразвития делает ставку на развитие внутреннего ИТ-рынка. В пресс-службе министерства подчеркивают, что использование российских технологий гарантирует надежную защиту данных. Интеграция планшетов на Astra Linux Mobile в повседневную работу руководителей министерства позволяет поддерживать непрерывность процессов даже в мобильных условиях.