Космический корабль "Союз МС-27" доставлен на космодром Байконур для подготовки к полёту на Международную космическую станцию. Запуск запланирован на март 2025 года. Экипаж корабля включает двух российских космонавтов и одного астронавта NASA, которые станут участниками 73-й длительной экспедиции на МКС. Сейчас "Союз МС-27" проходит серию проверок и технических тестов перед финальной фазой подготовки.

Пилотируемый космический корабль «Союз МС-27» успешно доставлен на космодром Байконур для подготовки к полёту на Международную космическую станцию (МКС). Пресс-служба Роскосмоса сообщает, что специалисты уже начали предварительные проверки и техническое обслуживание аппарата.

Корабль выгрузили и установили на рабочую платформу монтажно-испытательного корпуса 254-й площадки. Здесь он проходит входной контроль — важный процесс, включающий проверку состояния корпуса и ключевых систем. Один из критических моментов — тестирование механизма раскрытия солнечных батарей, который обеспечивает энергоснабжение корабля на орбите.

После успешного внешнего осмотра началась проверка всех внутренних систем «Союза МС-27». Этот этап продлится до конца декабря 2024 года и включает в себя серию тестов на работоспособность бортовых систем, проверочные включения оборудования и диагностику системы управления. После завершения начальной проверки корабль будет переведён в режим хранения до следующего этапа подготовки к запуску.

Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космическим кораблём «Союз МС-27» назначен на март 2025 года. Запуск будет осуществлён с 31-й площадки космодрома Байконур. В состав экипажа войдут опытные космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, а также астронавт NASA Джонатан Ким. Они станут участниками 73-й длительной экспедиции на МКС.