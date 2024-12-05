Airbus, Thales и Leonardo начали переговоры о создании новой европейской компании по производству спутников для конкуренции с сетью Starlink Илона Маска. Проект, получивший название «Бромо».

Европейские гиганты аэрокосмической индустрии Airbus, Thales и Leonardo активно обсуждают проект создания новой совместной компании для производства спутников. Кодовое название проекта — «Бромо».

Переговоры между компаниями достигли существенного прогресса. Их цель — объединить спутниковые активы в единую структуру, а не идти путём продажи активов одной из сторон. Генеральный директор Leonardo Роберто Чинголани подтвердил, что основой новой структуры станет модель MBDA — успешного примера сотрудничества нескольких ведущих корпораций.

Европейский рынок спутников переживает серьёзные изменения. Традиционно здесь доминировали крупные и дорогостоящие спутники для геостационарной орбиты. Однако массовое производство малых спутников для низкой околоземной орбиты серьёзно подорвало позиции традиционных игроков. По словам Чинголани, спутники уже составляют 75% космической экономики.

Тысячи сотрудников Airbus ожидают новостей о предстоящих сокращениях. Уже объявлено о планах сократить 2500 рабочих мест в Airbus и 1300 в Thales. Особенно сильно под удар попадает подразделение космических систем Airbus стоимостью 2 млрд евро, которое недавно понесло убытки на 1,5 млрд евро.