Российские космонавты Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов готовятся к выходу в открытый космос на МКС, запланированному на 19 декабря 2024 года. В рамках миссии они установят научное оборудование на модуле «Звезда» и впервые используют европейский манипулятор ERA для удаления старых компонентов.

Космонавты Роскосмоса Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов готовятся к выходу в открытый космос на борту Международной космической станции. Пресс-служба Роскосмоса сообщила об этом в своём ежедневном отчёте по российскому сегменту станции.

Планируемый выход, известный как ВКД-63, намечен на 19 декабря 2024 года. Экипаж уже проверил исправность камкордеров, чтобы зафиксировать все ключевые этапы операции. Эти устройства играют важную роль в документировании действий космонавтов вне станции, обеспечивая как научные отчёты, так и аналитический материал для последующих миссий.

Предстоящая миссия в открытом космосе будет возложена на Алексея Овчинина и Ивана Вагнера. Ожидается, что в рамках этой операции будет установлена новая научная аппаратура на внешней поверхности модуля «Звезда». Помимо этого, планируется использование европейского роботизированного манипулятора ERA. С его помощью космонавты отбросят устаревшее оборудование в космос.