Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Разгон М
Росавиация - число авиапроисшествий растет, но ситуация соответствует общемировым стандартам
В 2024 году число авиационных происшествий в России выросло, особенно с участием вертолетов и самолетов SSJ-100. Несмотря на это, Росавиация уверяет, что ситуация соответствует общемировым стандартам.

Число авиационных происшествий в России за 2024 год увеличилось по сравнению с предыдущим годом. Проблемы затронули как коммерческую авиацию, так и авиацию общего назначения. Наибольшее количество инцидентов зарегистрировано при эксплуатации вертолетов.

Несмотря на рост числа происшествий, Росавиация утверждает, что общая ситуация соответствует общемировому уровню безопасности полетов. Представители ведомства подчеркивают, что критических угроз в авиационной отрасли не наблюдается. Регулятор также не видит оснований для отказа от эксплуатации пассажирских самолетов Superjet 100, несмотря на недавние инциденты.

Сегодня самолет SSJ-100 авиакомпании «Азимут» столкнулся с технической проблемой — засорением топливных фильтров. Это вынудило экипаж выполнить аварийную посадку в Минеральных Водах. Лайнер был отстранен от полетов для проведения диагностики. Неделей ранее другой самолет этого же типа попал в серьезное происшествие: при посадке в аэропорту Антальи воздушное судно ударилось двигателем о взлетно-посадочную полосу и загорелось. К счастью, жертв удалось избежать.

Эксперты связывают увеличение числа авиапроисшествий с растущим объемом пассажирских перевозок. Согласно данным Росавиации, за первые десять месяцев 2024 года российские авиакомпании перевезли 95,7 млн человек — на 6,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост трафика неизбежно увеличивает нагрузку на инфраструктуру, технику и персонал.

По данным Межгосударственного авиационного комитета, в 2023 году безопасность полетов в странах-участницах межгосударственного соглашения достигла пятилетнего максимума. Количество инцидентов составило 11,5 на 1 млн вылетов, что существенно ниже показателей предыдущих лет, когда цифры колебались от 6,8 до 20,9. Всего в 2023 году зарегистрировано 26 происшествий, включая 15 катастроф с 31 погибшим.

#россия #авиа
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Одессе береговые сооружения для защиты от морских высадок ушли под песок
2
ВС России перехватили глубоко модернизированную украинскую крылатую ракету "Нептун"
+
В Южной Корее вместо передачи Украине танков Т-80У и БМП-3 их списали и отправили на полигон
8
Reuters: Киев хочет получить от НАТО приглашение в альянс уже на следующей неделе
6
HyperOS 2.0 становится доступным ещё для трёх смартфонов и одного планшета Xiaomi
1
Представлены iQOO Neo10 и Neo10 Pro с игровым чипом Q2
+
Глава MI6 сообщил об использовании опыта спецопераций для оказания помощи Украине
+
Defense Express: ВСУ обнаружили Starlink на российском беспилотнике «Герань-2»
1
Представлен летающий автомобиль, способный двигаться и поворачиваться в воздухе в любом направлении
2
Apple отказывается от 2-нм технологии в пользу System-On-Integrated-Chip от TSMC
2
GSC Game World выпустила патч для S.T.A.L.K.E.R. 2 исправляющий около 650 багов
4
Серия смартфонов Samsung Galaxy 24 оказалась на 17% популярнее предшественников
+
Израиль планирует сохранять военное присутствие в секторе Газа в течение многих лет
1
Смартфоны Oppo следующего поколения будут оснащены аккумуляторами емкостью до 7000 мАч
+
Samsung Galaxy S25 получат новые цвета и Wi-Fi 7, а S25 Slim выйдет уже скоро
3
В России хотят связать южную и северную ветки Транссиба
+
Кипр обсуждает с США возможность вступления в НАТО
2
CNN озвучили мирный план спецпосланника Дональда Трампа по Украине Кита Келлога
4
Президент Грузии отказалась сложить полномочия, сославшись на якобы «нелегитимность» парламента
8
МО РФ показало кадры как "инженерный танк" ИМР-2 легко убирает с дороги уничтоженный БМП-1 ВСУ
+

Популярные статьи

Почему немецкие танки Второй мировой так и не перешли на дизель
33
Итоги гоночного уик-энда 30 ноября - 1 декабря
+
Total War: Warhammer III - пример идеальной игры в 2024 году
11
Почему процессоры Intel и AMD стали такими дорогими и медленными, прибавляя всего 5% за поколение
204
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей (Декабрь)
3
Где найти уникальное оружие и легендарные артефакты в S.T.A.L.K.E.R. 2
1
Почему нет смысла играть в ждуна, и как решить проблему выбора игрового ПК с жизненным циклом 6 лет
29
Подборка хороших скидок на осенней распродаже Steam 2024 - от интересных игр до необычных проектов
+
Сериал "Приключения королевского стрелка Шарпа" - маленький шедевр из эпохи VHS
3
10 главных страхов пользователей ПК и ноутбуков в 2024 году — разбираемся в их актуальности
11

Сейчас обсуждают

FelsheR-zzzzz
06:10
Для 90% пользователей в мире - это хороший комп. Откуда вас набирают таких современных мамкиных клоунов?
Почему нет смысла играть в ждуна, и как решить проблему выбора игрового ПК с жизненным циклом 6 лет
FelsheR-zzzzz
06:01
Хочет экономику по европейскому сценарию пустить, президенту видней.)
Трамп требует от членов БРИКС перестать разрабатывать новую мировую валюту
Андрей Хурсик
05:59
Надо было с и5-8500 сравнивать, куле ...
Ryzen 5 7500F и Core i5-12400F сравнили в играх и рабочих задачах
FelsheR-zzzzz
05:58
Опять маму менять.
AMD готовит к выпуску бюджетные материнские платы на чипсете B850
eai
05:57
Откуда в пустыне 90% влажность.
Электрический Range Rover показал себя с лучшей стороны в пустынных пейзажах ОАЭ
stellsnake
05:54
И как вам ретрогейминг?)))
Почему нет смысла играть в ждуна, и как решить проблему выбора игрового ПК с жизненным циклом 6 лет
stellsnake
05:48
Когда уже забанят эту рекламную профурсетку?
Почему нет смысла играть в ждуна, и как решить проблему выбора игрового ПК с жизненным циклом 6 лет
stellsnake
05:43
Опять рекламная профурсетка... Да сколько можно то?
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей (Декабрь)
Юра Сивуров
05:33
Аххааахха дауны ебаные
В Одессе береговые сооружения для защиты от морских высадок ушли под песок
Backardi
05:08
Админы отжигают
Почему нет смысла играть в ждуна, и как решить проблему выбора игрового ПК с жизненным циклом 6 лет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем