В 2024 году число авиационных происшествий в России выросло, особенно с участием вертолетов и самолетов SSJ-100. Несмотря на это, Росавиация уверяет, что ситуация соответствует общемировым стандартам.

Число авиационных происшествий в России за 2024 год увеличилось по сравнению с предыдущим годом. Проблемы затронули как коммерческую авиацию, так и авиацию общего назначения. Наибольшее количество инцидентов зарегистрировано при эксплуатации вертолетов.

Несмотря на рост числа происшествий, Росавиация утверждает, что общая ситуация соответствует общемировому уровню безопасности полетов. Представители ведомства подчеркивают, что критических угроз в авиационной отрасли не наблюдается. Регулятор также не видит оснований для отказа от эксплуатации пассажирских самолетов Superjet 100, несмотря на недавние инциденты.

Сегодня самолет SSJ-100 авиакомпании «Азимут» столкнулся с технической проблемой — засорением топливных фильтров. Это вынудило экипаж выполнить аварийную посадку в Минеральных Водах. Лайнер был отстранен от полетов для проведения диагностики. Неделей ранее другой самолет этого же типа попал в серьезное происшествие: при посадке в аэропорту Антальи воздушное судно ударилось двигателем о взлетно-посадочную полосу и загорелось. К счастью, жертв удалось избежать.

Эксперты связывают увеличение числа авиапроисшествий с растущим объемом пассажирских перевозок. Согласно данным Росавиации, за первые десять месяцев 2024 года российские авиакомпании перевезли 95,7 млн человек — на 6,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост трафика неизбежно увеличивает нагрузку на инфраструктуру, технику и персонал.

По данным Межгосударственного авиационного комитета, в 2023 году безопасность полетов в странах-участницах межгосударственного соглашения достигла пятилетнего максимума. Количество инцидентов составило 11,5 на 1 млн вылетов, что существенно ниже показателей предыдущих лет, когда цифры колебались от 6,8 до 20,9. Всего в 2023 году зарегистрировано 26 происшествий, включая 15 катастроф с 31 погибшим.