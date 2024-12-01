Аналитики прогнозируют колебания доллара в диапазоне 105-115 рублей, а евро – 110-118 рублей. Ключевым событием станет заседание Центрального банка в декабре, где может быть принято решение о повышении ставки до 23-25% годовых для борьбы с инфляцией.

Прошедшая неделя стала настоящим испытанием для рубля. Финансовые эксперты отмечают, что его будущее зависит от множества факторов. Среди них на первый план выходят геополитика, санкции Запада и внутренние экономические вызовы. Об этом сообщил аналитик BitRiver Владислав Антонов в интервью агентству "Прайм".

Банк России принимает меры для стабилизации, однако пока они носят реактивный характер. Это значит, что регулятор действует скорее в ответ на события, чем с упреждением.

Аналитики выделяют три основных направления, определяющих курс рубля:

- Геополитическая напряженность. Любые изменения в отношениях с западными странами немедленно отражаются на валютных рынках.

- Санкции. Новые экономические ограничения усиливают давление на рубль, ограничивая доступ к международным рынкам.

- Внутренние проблемы. Рост инфляции и структурные сложности экономики усугубляют ситуацию.

На ближайшей неделе доллар, по словам Антонова, будет находиться в коридоре 105-115 рублей. Если он преодолеет отметку в 111-113 рублей, Банк России может усилить свои действия. Однако ключевое значение будет иметь заседание ЦБ, запланированное на декабрь.