Volkswagen тестирует механическую коробку передач и звуковую систему, имитирующую звук ДВС для своих будущих электромобилей. Такие инновации появятся в «заряженных» версиях Golf GTI и Golf R. Компания стремится сохранить драйв и эмоции, присущие классическим авто, предлагая покупателям выбор между электрическими и гибридными моделями.

Компания Volkswagen тестирует механическую коробку передач для своих электрических моделей. Цель проста — вернуть драйв и ощущения, которые были свойственны классическим авто с двигателем внутреннего сгорания.

Эта задумка воплощается не ради технической необходимости, а скорее ради удовольствия. Концерн хочет подарить водителям ощущение полного контроля, которое всегда ассоциировалось с механикой. Первые модели, которые получат новую систему, — это будущие Volkswagen Golf GTI и Volkswagen Golf R.

Так же Volkswagen разрабатывает звуковую систему, которая имитирует звучание настоящего двигателя внутреннего сгорания. Электромобили станут звучать как привычные авто.

Эта технология ориентирована на тех, кто скучает по характерному рыку при разгоне, но готов перейти на экологичный транспорт.

Volkswagen не спешит полностью прощаться с традиционными двигателями. Ожидается, что электрический Golf и его спортивные версии дебютируют в течение ближайших десяти лет. Параллельно с электрическими версиями будет производиться обновлённая модель Golf Mk8.5 с традиционным ДВС. Более того, планируется выпуск «мягких» гибридов, сочетающих экологичность и привычный мотор внутреннего сгорания.