SpaceX снова доказала своё лидерство в космической отрасли, запустив 518 аппаратов за третий квартал 2024 года. Это больше, чем все конкуренты вместе взятые. Ракета Falcon 9 стала ключом к успеху, совершив 123 запуска за 10 месяцев.

Компания SpaceX продолжает уверенно удерживать пальму первенства в космической индустрии. В третьем квартале текущего года она запустила 518 космических аппаратов. Это больше, чем все конкуренты вместе взятые. Для сравнения, ближайший соперник — китайская CASC — отправила в космос всего 56 аппаратов. Российский «Роскосмос» также вошёл в топ-10, но занял лишь 10 место, запустив скромные четыре спутника за этот период.

SpaceX лидирует не только по количеству запусков, но и по массе полезной нагрузки. За третий квартал компания отправила в космос впечатляющие 362 тонны. Для сравнения, показатель китайской CASC составил менее 10% от этого объема. «Роскосмос» вновь оказался на 10 месте с минимальными показателями.

Основной двигатель успеха SpaceX — ракета Falcon 9. За 10 месяцев 2024 года она совершила 123 успешных полёта. Илон Маск, основатель и генеральный директор SpaceX, заявил, что к 2025 году Falcon 9 сможет выполнять более 150 запусков в год.