Intel Arc B580 обещает 12 ГБ памяти за $250, тогда как конкуренты Nvidia ограничиваются 8 ГБ.

Недавно всплывшая информация намекает, что грядущие Arc B570/580 и бюджетный адаптер AMD могут обогнать RTX 4060 Ti.

Известный инсайдер Golden Pig Upgrade Pack сообщает, что Intel Arc B570/580 и Radeon на базе GPU Navi 44 будут ориентированы на нижний слой среднего сегмента рынка. В тестах их производительность уже показывает преимущество над RTX 4060 Ti. Насколько велик этот разрыв? Пока никто не знает.

Arc B580 планируют продавать за 250 долларов. В её арсенале — 12 ГБ видеопамяти. Для сравнения, RTX 4060 Ti стоит от 380 до 400 долларов, но предлагает только 8 ГБ памяти. Такая разница в цене и спецификациях может серьёзно повлиять на выбор.