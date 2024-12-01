УАЗ обновляет свой грузовик «Профи», добавляя двухлитровый дизельный двигатель JAC и шестиступенчатую механическую коробку передач. Новые агрегаты требуют доработок в конструкции автомобиля, включая систему охлаждения. Модель проходит сертификационные испытания, а старт продаж ожидается в 2025 году.

Компания УАЗ активно тестирует обновленную модель грузовика «Профи», которая получила совершенно новые агрегаты — двухлитровый дизельный мотор и шестиступенчатую механическую коробку передач.

Для установки дизельного двигателя JAC HFC4DB объемом 2,0 литра было проведено множество доработок. Среди основных изменений: Новые опоры для двигателя, переработанный моторный щит, Измененные магистрали и конструкция вентилятора охлаждения.

Основой обновления стал турбодизель JAC HFC4DB с чугунным блоком, цепным приводом ГРМ и турбиной Garrett. Мощность агрегата составляет 136 л.с., а максимальный крутящий момент в 320 Нм достигается уже при 1600 об/мин.

Система управления двигателем разработана на базе блока Bosch китайского производства. Аналогично, блок ABS также поставляется китайскими производителями.

Расход топлива у «Профи» с новым дизелем составляет 12-13 л/100 км, однако ожидается, что «Патриот» благодаря лучшей аэродинамике будет более экономичным.

Обновленный УАЗ «Профи» получил механическую шестиступенчатую коробку передач JAC с тросовым приводом. Эта трансмиссия, как и двигатель, разрабатывается с участием китайских специалистов, которые оптимизируют прошивку блока управления двигателем.

Интересно, что компания Sollers, к которой принадлежит УАЗ, рассматривает возможность выкупа патентов на двигатель и трансмиссию у китайских производителей.

В настоящее время УАЗ «Профи» с новыми агрегатами проходит сертификационные испытания. Ожидается, что ОТТС (Одобрение типа транспортного средства) для этой модели будет получено в феврале-марте 2025 года. Обновленный «Патриот» с аналогичным мотором и трансмиссией выйдет на рынок во второй половине 2025 года.